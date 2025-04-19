拍孕肚躍國際舞台 汪曉青女性到母親的創作之路

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（中央社記者王寶兒台北19日電）從拍下孕肚到記錄兒子成長，藝術家汪曉青25年來持續關注女性與母職議題，近年受「紐約客」、BBC等國際媒體關注，但在享譽國際光環前，她回憶得知懷孕時其實想著：「我完蛋了。」

由導演馬立群執導的公視「紀錄觀點」紀錄片「家根拼圖」日前首播，汪曉青是其中唯一女性藝術家。她說，母親所在地方就是家，母職不只是個人角色，也牽涉龐大社會與心理結構，是她創作長年探問的核心。

一家都是女兒 自幼體察「女性」角色

汪曉青1972年生於台北，家中老么，有2名姊姊。「可能是在這種充滿女孩子的家，我很早就意識到女性弱勢狀態。」她記得，小時候媽媽帶她出門，路人誇孩子可愛後總被補一句「可惜不是男生」，還有人問媽媽怎麼不繼續生，「我就覺得我也是人啊，為什麼比男生差？」

長大後發現更多關於女生的教條，從「女孩子不能腿開開坐」到看見男孩搗蛋總被大人容忍，都讓汪曉青不斷懷疑「女生在社會裡的角色是什麼」，卻又明白提出質疑會惹來麻煩，「所以看起來就像乖小孩，只要跳舞、唱歌或畫畫就可以忘記。」

受游本寬啟發 大學立定藝術志向

母親未生兒子，汪曉青與姊姊們在大家族中成為被邊緣化的分支，她說卻反而得到「充分的自由」，她曾夢想過當空服員、女強人，但國中曾就讀美術班，最終仍決定投身藝術，大學受留美返台藝術家游本寬影響，認識美術攝影，學會攝影也帶有批判的力量。

汪曉青說：「比起繪畫，攝影能更快呈現觀點。」於是大學就立定志向以攝影與繪畫並重，21歲發表首件攝影作品系列「陷入黑色低潮的女人」，以女性情緒為題。後續「結婚進行式」則以芭比與肯尼反思婚姻與性別角色。

懷孕促使代表作誕生 以鏡頭證明自我存在

到結婚、懷孕，汪曉青視角又有所不同，得知懷孕是她與丈夫於英國唸書時，「我覺得我完蛋了，我落入自己作品裡的那些對象，要被婚姻、小孩困住了。」心理衝擊外還歷經嚴重孕症，感到「身體像被胚胎佔據，沒有自我。」

某天，丈夫拍下汪曉青因懷孕不適躺在沙發上的模樣，讓她怒喊：「現在很醜，不要拍。」但轉念一想，「我必須把自己拍下來。」只因看過祖父的族譜盒，裡頭女性僅記姓氏，沒生兒子的媳婦甚至不列名。「我真的覺得很難過，當女性要以小孩證明自己存在時，我才應該要自己發聲，證明我存在。」

藝術家汪曉青系列作品「母親如同創作者」自2001年起發展至今，以她與兒子合影為主題，並逐年疊加。（汪曉青提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月19日

作品國際媒體受矚 以身為母親自豪

她於是簽名在孕肚上，完成「我簽故我在」（2001）與「母親如同創作者」等系列，後者與兒子每年拍攝一張合照，背景擺放歷年照片，持續超過20年，近年她陸續接受「紐約客」、BBC與「衛報」報導，國際展覽也邀約不斷。

反觀台灣迴響不若國際熱烈，汪曉青提到，當她的作品初於英國展出時，她給母親看，卻被斥「太丟臉了，姿勢又那麼霸道」，返台展出時母親甚至不敢向親友提起，直到近年國際曝光才慢慢接受，「對很多人來說，母親、女性承擔的辛勞還是被忽視的，你怎麼可以給人看這些辛苦的過程？」

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近年在拍攝「家根拼圖」前，她曾受馬立群邀請拍攝個人故事短片，幾天內破萬點閱，讓她非常感動：「我20年前想的事情，越來越多人理解。」曾喊「當媽要完蛋了」，但她如今以母親身分為豪，透過作品，不論女性、母親或自我角色，都不需犧牲彼此而存在。

紀錄片「家根拼圖」即日起可於公視+收看。（編輯：李亨山）1140419

藝術家汪曉青系列作品「母親如同創作者」在2020年受邀展出於瑞士沃韋影像雙年展。圖為當時展出情形。（汪曉青提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月19日

影片來源：公共電視-紀錄觀點