美女與野獸動畫交響音樂會 重溫奧斯卡最佳配樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）動畫電影「美女與野獸」曾獲奧斯卡最佳配樂與最佳歌曲獎項，2月將以動畫播放加上交響樂形式，重現台灣觀眾眼前，讓樂迷重溫Beauty and the Beast、Be Our Guest等經典神曲。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，「美女與野獸」動畫版配樂由榮獲8座奧斯卡、11座葛萊美獎的作曲家亞倫．孟肯（Alan Menken）操刀，和最佳拍檔霍華德．艾許曼（Howard Ashman）將音樂以歌曲展現人物性格和戲劇張力的特色配樂，融入「美女與野獸」動畫故事，也成功打造角色的立體形象。

動畫電影「美女與野獸」由18世紀在法國流傳甚廣的故事版本改編而成，故事曾被搬上音樂劇舞台及真人電影，但真正讓「美女與野獸」成為全球熟知，正是1991年迪士尼動畫版本。動畫版的成功，讓「美女與野獸」陸續改編為百老匯音樂劇，也是迪士尼首部改編成音樂劇的動畫。

孟肯提到，在創作時，他將自己視為建築師，期待能「融入所有不同的景象，並保持其完整性」，透過一首首歌曲，美麗的小鎮姑娘、城堡中古怪的野獸以及熱情好客的家具僕人們，建構起浪漫的童話世界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年訪台演出「貝兒」的是迪士尼集團DCappella創團女高音摩根．基恩（Morgan Keene），基恩自2018年至今擔任DCappella女高音，唱過更錄製過無數迪士尼經典角色，嗓音清亮。「野獸」則由來自洛杉磯歌劇院的男中音阿卜杜爾．岡薩雷斯（Abdiel Gonzalez）擔綱演唱。

除了歌手之外，樂團將由鄭立彬指揮NSO國家交響樂團同台演出，神秘失控人聲樂團演唱。2月27日及28日在台南文化中心，3月1日及2日在台北國家音樂廳，3月3日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張雅淨）1130122