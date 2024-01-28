日本出版市場衰退 疑跟宅經濟不再及書價漲有關

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本2023年電子漫畫銷量亮眼，但紙本書籍衰退嚴重，加總紙本與電子書的整體出版品市場已連兩年較前一年衰退，可能與疫情趨緩宅經濟需求不再，以及書價上漲使民眾卻步等有關。

日本放送協會（NHK）報導，研究及調查出版業界的日本出版科學研究所彙整指出，2023年日本出版品（含紙本及電子書）推估銷售額為1兆5963億日圓（約新台幣3370億元），較2022年下滑約2.1%，連續兩年較前一年衰退。

出版科學研究所表示，2023年紙本書籍銷量衰退除了跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，宅經濟需求不再有關，另外就是物價高漲造成書價上漲，可以看到民眾在書籍支出方面變得更為節制。

2023年電子出版品銷售額為5351億日圓，較2022年成長約6.7%。而電子出版品中，由於電子漫畫可以分集購買，加上各店家跟出版社強化行銷策略等，占電子出版品整體銷售額高達9成。

不過，反觀紙本出版品，書籍及雜誌的銷量衰退，2023年銷售額為1兆612億日圓，較2022年衰退約6%。

雖然2023年有知名作家村上春樹時隔6年推出的新作品，以及黑柳徹子睽違42年才出續集的作品等，拉抬「文藝」及「學習參考」等分類的書籍銷量，但在「商業」及「工具書」方面的銷量不振。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130128