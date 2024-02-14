為奧運撤塞納河畔書攤惹議 馬克宏拍板留原地

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室今天表示，馬克宏介入為了巴黎奧運拆遷塞納河畔書攤的糾紛，裁定他們應留在擁有悠久歷史的地點。

在巴黎塞納河畔，有數以百計的書商在小型深綠色箱子內擺攤賣書，然而，由於奧運開幕式將於7月26日在塞納河舉行，他們原本將在奧運登場前暫時搬遷。

巴黎書商文化協會（Cultural Association of Booksellers of Paris）會長將移走書攤一事比作「拔牙」，協會上月宣布將採取法律行動阻撓。

法新社報導，馬克宏辦公室發布聲明說，馬克宏「已要求內政部長與巴黎省長辦公室保留所有書攤，不要強迫他們搬遷」。

過去約150年來，塞納河畔書攤一直是巴黎生活的特色，在未能與書商達成「經各方同意且令人放心的解決方案」後，馬克宏拍板做出這項決定。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖衝擊，加上當地人長久以來失去興趣，這些書攤早就難以拉抬萎靡不振的業績，如今約有1600萬名觀光客將在奧運期間抵達，這些書商迫切期望這些人潮能帶來買氣。

這場體育盛會將以各國家隊搭乘100艘船隻沿著塞納河一段6公里長河道航行揭開序幕，這是奧運傳統開幕式首度在主要體育場館外頭舉行。

由於擔憂書攤可能被用來隱藏爆裂裝置，巴黎警察在受到政府指派的省長監督下，已基於安全疑慮下令移除900個書攤中的約600個。

舉辦露天開幕儀式為安全部隊帶來龐大挑戰，在各界高度關注恐怖攻擊之際，他們將必須在巴黎廣大地區保護參賽者、貴賓與觀眾。

移除書攤也被視為是替塞納河畔觀眾增加空間的方式，屆時將有約30萬名持票粉絲觀賞奧運開幕式。

馬克宏的介入反映了政府擔憂移除巴黎生活特色將對輿論造成衝擊，以及民眾對於奧運打亂日常生活的批評聲浪增加。

政府對安全與交通限制提出的事先警告，已促使許多當地人規劃在7月26日到8日11日奧運舉辦期間度假，有時候也是為了以高價將房間出租給外籍訪客。

其他投訴主要是針對打亂巴黎周圍日常交通的建設工程，而有關當局去年處理門票銷售的方式也引發人們不滿，票價貴到許多巴黎人也買不起。

法國在巴黎內部搭建了唯一一座新的永久奧運體育場館，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）11日為正式啟用場館舉行揭幕儀式時，懇請巴黎市民「不要在這個夏天離開、不要離開！」，稱「那將會是個錯誤」。

她說：「這將會是個精采絕倫的盛會。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130214