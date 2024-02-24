齊邁可記錄駐中記者見聞 回首中國報導80年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北24日電）在中國跑新聞到底有多難，美國資深記者、前CNN北京分社社長齊邁可表示，最難的倒不是中國官方的重重限制及人身安全的顧慮，而是記者本身是否能抵抗那樣的壓力，堅守在第一線的位置。

齊邁可（Mike Chinoy）1973年就進入中國訪問，新聞成就斐然，曾獲得美國新聞與紀錄片艾美獎，也採訪過許多國家的元首，但習近平掌權之後將中國封閉起來，使得國際媒體無法接觸，讓外媒採訪的處境回到80年以前。

齊邁可於是匯集上百名傑出記者心得，口述過往經歷，撰寫「中國任務」一書，記錄他們在中國採訪的心路歷程及近代中國的內幕。

齊邁可特別提到1989年的天安門事件，許多人好奇何以中國對外媒管制如此嚴格，當時的畫面卻能如實透過衛星傳到世界各地，齊邁可說那是因為當時正好蘇聯領導人戈巴契夫訪中，中國政府首度同意外國記者自由接觸民眾，營造一種開明的氣氛，卻意外讓天安門廣場衝突事件搶盡風采。

齊邁可表示，現場軍方血腥暴力的鎮壓畫面即時傳輸到世界各地，引起全球譁然，迫使中國官方對外媒採取嚴禁手段，甚至騷擾及攻擊當時正在中國採訪的記者，禁止各國辦理入境簽證，使得外國記者只能改在台北設立辦公室，一切發生的事彷彿昨日。

齊邁可回溯從1949年之後外媒在中國的見聞，他說當時所有西方與美國的記者都被迫驅離中國，只能從境外或香港，獲取中國官方媒體記錄報導相關新聞，或透過私下採訪離開中國的難民與前往中國的外國客獲取資訊，使得外媒相當挫折。

直到1972年2月美國總統尼克森拜訪中國，中國才解除長達20多年的封閉狀態，開始與國際建交，並允許美國在北京開立分社，駐中的外國團得以逐漸擴大。

齊邁可表示，現今在網路時代人們可以輕易透過網路或衛星影像來探測中國去向，但外媒報導或派駐中國的記者數量仍在下降，因眾多限制使外媒記者無法與中國民眾交談，採訪中國反而比以前更不容易。

齊邁可說，中國希望向全世界說好中國故事，但實際的作法卻適得其反，讓外媒只能參加官方記者會，而中國甚至故意製造負面資訊讓民眾對外媒產生反感，使記者更難傳達中國故事。齊邁可希望透過「中國任務」這本書來幫助讀者瞭解這數十年來外媒在中國所做的努力。（編輯：李錫璋）1130224'