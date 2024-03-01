梁實秋文學大師獎揭曉 黃瀚嶢施清真獲首獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北1日電）由台灣師範大學舉辦的「第36屆師大梁實秋文學大師獎」今天揭曉首獎名單。散文大師獎為新銳作家黃瀚嶢，翻譯大師獎則由旅美資深譯者施清真拿下，各獲得新台幣20萬元獎金。

這個獎項是為紀念已故文學家、前台師大文學院長梁實秋，今年度共有77本作品角逐，由台師大全球華文寫作中心邀請台灣、新加坡、香港、馬來西亞及旅美的作家、翻譯家、學者3階段評選，維持地域多元性的傳統。

台師大發布新聞稿，散文大師獎由黃瀚嶢以「沒口之河」拿下首獎。黃瀚嶢畢業於台灣大學森林系，現為生態插畫與環境教育工作者，曾獲得時報文學獎小說組首獎，「沒口之河」是他的首部散文創作。

根據全球華文寫作中心網站介紹，「沒口之河」由春山出版公司出版，作者從即將被開發的知本濕地切入，對自然、歷史與社會實踐提出反思。「沒口河」指每到冬季，台灣東南部河川會在入海前受阻而沒入地下，形成地理上的「沒口河」。

翻譯大師獎則由施清真以譯作「美國佬」獲得首獎。施清真是美國西北大學人際傳播學博士，現居住於舊金山，透過她精湛的翻譯，將書中異鄉人的心境栩栩如生地呈現在華文讀者眼前。

「美國佬」由木馬文化出版，原作者阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）出生於奈及利亞，後到美國發展。在作者的描寫中，「異鄉人」的心境不僅限於某一國族的人，而是所有曾居於海外、有過迷惘心境的人們。

台師大預計於3月16日舉辦頒獎典禮，並邀請首獎得主專題演講，相關資訊可參考台師大全球華文寫作中心網站。（編輯：管中維）1130301