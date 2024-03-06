台北愛樂管弦樂團前進福島 為311大地震演出

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）紀念311東日本大地震，台北愛樂管弦樂團3月11日當天將以四重奏編制前進福島，在福島東日本大地震與核能災害傳承館參與追悼會，蘇顯達將擔任四重奏第一小提琴，以動人樂音展現台日友好。

台北愛樂管弦樂團創辦人賴文福接受中央社訪問表示，2011年日本發生311大地震，引發福島第一核電廠輻射外洩，災情慘重，台灣伸出援手募款協助災後重建，他與參與的士林扶輪社也發起募捐，捐出超過新台幣1000餘萬元協助福島，捐助5輛4輪大卡車負責救災，運送物資；也做當地小學重建計畫。

賴文福說，這樣的緣分持續了6年，2017年告一段落，福島邀請台北愛樂管弦樂團赴當地演出，記錄雙方的患難見真情。今年台北愛樂管弦樂團將到東京三得利音樂廳演出，也將再度前進福島。賴文福表示，他去過福島多次，感受當地復甦的力量，希望透過音樂，讓福島居民可以感受來自台灣的跨國情誼。

台北愛樂室內暨管弦樂團誕生於1985年，成團將近40年來持續在國際樂壇演出，為傳揚台灣之音而努力，已故音樂總監亨利．梅哲是前芝加哥交響樂團副指揮，因緣際會留在台灣，也為台灣培養許多優秀的音樂家。目前由梅哲弟子林天吉擔任指揮，首席則是蘇顯達。

台北愛樂管弦樂團3月9日將先到日本東京三得利音樂廳（Suntory Hall）演出，賴文福表示，指揮家卡拉揚曾經讚賞這座音樂廳的音響效果是「聲音的珠寶盒」，「我們也將成為台灣第一個登上三得利音樂廳的民間音樂團體。」

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賴文福表示，這場音樂會將首演作曲家鍾耀光的掌中交響作品「媽祖傳奇」，台北愛樂管弦樂團將與華洲園布袋劇團共演，展現聽覺與視覺的交響。音樂會也邀請日本小提琴家森下幸路演出日本作曲家外山雄三的「第2號小提琴協奏曲」；下半場將帶來貝多芬的第5號交響曲「命運」，目前只剩下少數票券。

賴文福表示，台北愛樂管弦樂團每次出訪，都非常不簡單，除了要自籌經費之外，也因為代表台灣音樂文化的軟實力，大家都戰戰兢兢，希望能有最好的表現。這次特別帶去布袋戲這個台灣本土元素，希望讓日本民眾感受台灣獨特的傳統文化。（編輯：謝雅竹）1130306