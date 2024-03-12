史博館兒童共學空間 南門國小師生開箱

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（中央社記者王寶兒台北12日電）國立歷史博物館2月重新開館，歷經近6年整修，特別在地下樓層打造兒童創意共學空間，今天正式啟用，並由南門國小師生率先「開箱」，學習製作個人化計時器，在遊戲中認識時間概念。

史博館館長王長華透過新聞稿表示，兒童創意共學空間結合展示、學習、休憩的複合功能，其中特別以「時間」為主題，讓使用者能從日常生活感受及測量工具度量時間，同理每個人對時間感知不同，從而認識時間，理解時序。

共學空間主題包含適合學齡前兒童的「小小世界」、「牆面遊戲」、「古文物新表情翻翻板」，適合6至8歲的「計時開始GO」、「未來劇場」，以及適合9至12歲的「城南這一天」、「四季的慶典」、「在這裡的時光」等。

史博館今天帶領南門國小5年級學生以555IC晶片製作個人化計時器，培養學童科技素養和對時間流逝的概念。學生表示，過程讓學習如遊戲，期待下次帶家人一起再來這裡玩。

南門國小校長張秀潔表示，空間裡各單元互動展件，提供國小低、中、高年級學童多元的學習體驗，不同年齡的孩童皆能找到適合的裝置來互動遊戲。

史博館表示，未來將搭配節慶不定期推出教育活動，在遊戲中感受家庭共學的幸福感。（編輯：張雅淨）1130312