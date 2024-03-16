草草戲劇節轉大人 16年初心不變串聯文化社群

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（中央社記者葉冠吟嘉義縣16日電）「做16歲」是南部獨特成年傳統習俗，象徵孩子長大、更加獨立。從嘉義萌芽的「草草戲劇節」今年邁入第16屆，集眾人之力成就一事的初心不變，持續擴大、串聯更多文化社群。

草草戲劇節2009年由在地表演藝術團體阮劇團創辦，最初是希望提供高中青少年一個學習戲劇、發表成果的平台，16年後，已擴張成能容納內台劇場、戶外演出、市集、書展、裝置藝術等多面向，有萬人參與的民間自辦國際藝術節。

阮劇團藝術總監汪兆謙接受中央社記者專訪時笑說，第16屆這年彷彿像「本命年」，團員們的戲劇啟蒙幾乎都在15、16歲，因高中話劇社接觸到劇場。今年主題「當青春」，除了回應大家都有過徬徨又懷抱憧憬的青春歲月，對阮劇團來說，也象徵他們長大、變成熟了。

今年草草戲劇節所有活動，都是從阮劇團過往20年歷史發展出來的作品再創而生，除了「國道上空」、「陳文成的證明題」以不同場域重新演繹；也邀請樂團芒果醬、淺堤、魔術師林陸傑、旅美單簧管演奏家翁怡欣、KOL UG等跨界創新詮釋作品，見證阮劇團多年與不同領域表演者合作的豐沛創意與經驗。

汪兆謙表示，本屆更首度推出雙策展人制，邀請平凡製作創意總監黃銘彰加入，提供更多編輯、策展眼光，也把展期從雙週末的4天延長至10天，展區延伸到嘉義縣民雄鄉的廟宇、文物館、店家，讓草草戲劇節面向擴大。

汪兆謙認為，不僅能藉此凝聚在地人事物，建立文化藝術的交流平台，更像回應他們喜愛戲劇的初心，「戲劇作為一個綜合藝術，是集眾人之力成就一件事，我被這個本質深深吸引，也在草草裡面體現」，所謂的事，大到跨域大製作，小到從童年汲取的小事，都能觸動人心，因為過程充滿對話與連結。

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「一群人一起完成一件事」作為阮劇團的初心，這句標語出現也體現在活動場域各處。汪兆謙笑說，草草最特別之處，是總帶著一種溫暖熱情的「農村精神」，如同過去農忙期鄰居互相幫忙，所有創作都源自生活與情誼基礎，靈感能從餐桌聊天發想，一通電話就能揪夥伴演出。

第16屆是成長、努力壯大的起步，汪兆謙篤定草草戲劇節會永續執行，希望一屆比一屆更成熟，把兼具藝術專業與在地草根性的藝術節慶分享給更多人。草草戲劇節即日起至24日在嘉義縣表演藝術中心舉行。（編輯：陳政偉）1130316