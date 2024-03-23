藝術家駐村 將宜蘭漁村搬到台北展場

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（中央社記者王寶兒台北23日電）將宜蘭頭城5座漁村搬到展場中，宜蘭縣政府邀請藝術家分別到不同漁村進駐3個月，完成攝影、繪畫、裝置等多元在地特色作品，即日起透過成果展向民眾展現漁村之美。

宜蘭縣政府去年推出旅遊品牌「頭城五漁鐵slow coast」，在長達21公里的海岸線上，串聯起「外澳」、「梗枋」、「大溪」、「大里」、「石城」5座漁村，5座漁村各有其文史故事與生活樣貌，並以藝術家駐村計畫呈現當地特色。

「藝起漫遊五漁村-頭城五漁鐵藝術家駐村成果展」以「五漁村的特色故事」為展覽主題，邀請吳騏、康潤之、郭政彰、藝志立、許智陽、AZeR吳欣澤、邱娉勻、溫岳彬、蔡秀惠、謝鐘影等10名不同領域的藝術家創作，展覽今天開幕。

宜蘭縣政府工商旅遊處處長李東儒表示，希望能藉由五漁村藝術家駐村計畫，透過藝術創作連結在地性，以及老屋翻新、地方創生等推動，在軟硬體的結合下，發展出共生共榮的觀光資源，同時希望帶動青年返鄉，讓年輕一輩傳承文化薪火，譜寫宜蘭在地歷史新脈絡。

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展場以「5種不同的蘭調時光」為主軸，讓觀眾如置身海濱小村落。其中像是駐村於大里的攝影家郭政彰作品「家庭相簿」，以鏡頭捕捉3代的海上⼈家，均從事鰻苗捕撈、魚飼料製作與養鴨工作，他特別安排這一家人最熟悉的漁船上、港口裡拍攝全家福，傳達近百年的宜蘭家族縮影。

「藝起漫遊五漁村－頭城五漁鐵藝術家駐村成果展」即日起於華山1914文化創意產業園區西5-1館展出至明天。（編輯：陳政偉）1130323