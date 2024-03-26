擔任國表藝董事長2年 高志尚：比經營企業還難

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）擔任國家表演藝術中心董事長2年，企業家也是義美集團董事長高志尚今天表示，國表藝中心3館1團能有現在的發展，是長久以來非常多人努力的成果，「我覺得比經營企業還難。」

國家表演藝術中心成立10週年記者會今天舉行，高志尚在記者會接受媒體採訪時表示，企業銷售的產品定位很明確，但國表藝3場館包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院以及高雄衛武營國家藝術文化中心，每一檔節目都不一樣，各自有各自的內容跟客群，其實非常困難。

高志尚表示，2年前上任時比較匆忙，這幾個總監包括兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗以及高雄衛武營藝術總監簡文彬都是延續上一任，相對穩定，「我已經參與兩任董事會，下一任依法規不會再續任，但我認為新一任的藝術總監，可以從現在的副總監們開始培養，經驗傳承。」

高志尚指出，3館1團不管是國際藝術表演合作，或是到國外演出，都可看到現在台灣和國際的合作著重於內容，而不是單純代工，特別是藝術文化，「從國表藝中心過去10年的努力，國際能看到台灣的藝術文化，這是未來跟國際交流的重要方向，台灣不是只有科技硬實力，更有文化軟實力。」

今天記者會上，國表藝中心安排了NSYO國家青年交響樂團的小提琴新秀鄧景倫與大提琴家新秀陳亮瑜共同演出二重奏，象徵3館1團的發展重點之一都在培養年輕欣賞族群與扎根專業人才培育。NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，NSO巡演美、日，重返國際舞台，就是要讓世界聽見台灣的樂音。

高志尚提到，他很希望台灣在全世界不只是半導體，而是文化台灣，「也要讓藝術文化走入台灣每個人的生活。」高志尚也說，現在大環境有許多關於環保、綠電與永續等問題，3場館要如何回應，這些也是重要課題。

根據國表藝中心的新聞資料，面對下一個5年，兩廳院除深化藝術節品牌，也會致力全齡觀眾的培養及推廣，並持續倡議永續，以韌性與智慧創造人人共融、世界共好。台中國家歌劇院則為中部藝文基地，吸引劇場工作者回中部落地生根，豐富民眾近用展演樣態，將中台灣交融成有機繁殖的藝文生態圈。

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衛武營從深化國際夥伴合作、藝術教育結合科技應用、打造藝術生活場域、邁向綠色永續等面向，讓藝術成為生活中自然而然的存在。NSO則致力擴大藝術參與，藉由國際巡演拓展國際連結，將台灣人的作品帶往世界，展現「來自台灣」的文化能量。

高志尚表示，文化藝術對社會的影響，不是一時半刻就可做到，必須長期扎根與努力才能看到成果，期許3館1團持續和藝術家、表演團隊、藝文工作者及社會各界共同合作，以表演藝術連結國際，為未來打造出一個文化的台灣。（編輯：張雅淨）1130326