加拿大台裔作家李潔珂 尋根台灣書寫美麗島嶼

（中央社記者胡玉立多倫多特稿）尋根，似是人類天性。有著獨特多元背景、對植物充滿熱情的加拿大籍台英混血作家李潔珂，自從決定將目光投向她從小未曾關注過的血緣地台灣，靈感就源源不絕；她對台灣這個美麗島嶼的書寫，一落筆就與眾不同。

這位被千里步道發起人、作家小野形容擁有「詩一樣的身世」的得獎作家，繼2022年在台出版她追尋台灣家族歷史書籍中譯本「山與林的深處」（Two Trees Make a Forest）後，最近又接連推出2本英文新書，分別是以遷徙為出發點的植物誌Dispersals，以及她的第一本兒童繪本A Garden Called Home；2本書都與她的台灣尋根之旅息息相關。

李潔珂（Jessica J. Lee）是加拿大出生的台裔第3代移民，母親是台灣人，父親是英國人，她在英國取得環境歷史博士學位後，與委內瑞拉裔美籍丈夫定居德國柏林。日前她攜2歲幼女返回加拿大探望母親，在多倫多接受中央社專訪。

談到為何開始書寫有關台灣的種種，李潔珂告訴中央社，2016年她寫下在德國生活的第一本書「轉身：一部游泳回憶錄」（Turning:A Swimming Memoir），發現自己德文變得很好，卻也開始覺得「怪怪的」，自己的中文竟然遠不如與她家族傳承無關的德文。

她說：「我覺得應該開始把注意力放在我的家人、我的傳統，我想知道更多有關家族的故事；我開始寫台灣，是因為我覺得，如果我不寫下些什麼，我就會開始失去些什麼。我外公外婆都過世了，我不想失去這些故事。」

「我在『山與林的深處』中寫到，我只在幼年去過台灣一次。成年後，我決定我要回去，我想知道更多。我明白我必須主動追求『重新與台灣連結』的機會，不然那連結就會失去了。我的文化關連如此多元，但在成長過程中，我沒有太多機會說『我是台灣人』；書寫台灣，對我來說是在重新建立連結。」

談到自己最新出版的Dispersals，李潔珂表示，這是一本關於植物和歸屬的書，她在2018年出版「山與林的深處」英文版之後，為了寫Dispersals，她在台灣一待就是幾個月。

李潔珂說明，「這本書的原始構想，是我在台灣合歡山登山時看到了一種聞起來像杏仁的美麗小白花，回去一查，發現這種台灣本土植物，在他地被視為外來入侵植物。」

她自問，「我該如何思考這件事？它如此美麗，我很喜愛它，但它在他處卻被否定，被視為有害。我該如何看待這多重身分？我自己有多重族裔背景，對這樣的事深有感觸。」

李潔珂進一步思考，「我們談論植物，對植物使用的語言和形容人其實很相像。植物如何遷移？是本地或非本地？有無歸屬？在很多方面，我們給植物很多標籤和身分，談論它們的遷移、有用無用或各種問題，都是基於人的文化。」

她說，「我的合歡山植物經驗，讓我動念開始收集植物背後的遷徙故事。我用植物來區分篇章，談不同地方的包心菜、櫻花、芒果、茶葉、紫菜⋯，追溯它們的來源；我開始問：為什麼？」

李潔珂說：「我的書有很多植物，很多歷史。在台灣，如果你不了解它的歷史，就很難了解它為什麼有現在的呈現；這和我書寫的植物一樣。了解歷史，正是了解『我從何處來，我是誰』。這本書是關於植物的自傳，與我的個人際遇相結合，有些關於德國、英國、台灣、中國和世界各地。我把這些都結合起來；正是這些植物，造成了我。」

李潔珂的第一本兒童繪本A Garden Called Home，則描述一個小女孩與移民加拿大的台灣母親，從寒冬加國回到濕熱故鄉台灣的心情轉折；書中巧妙透過對大自然的擁抱與回歸，傳達兩代人對各自心繫植物和土地的連結情感，字句之間，情意深切。

李潔珂說，這本繪本寫在自己尚未懷孕之前，「其實我一直很想為兒童書寫，遠勝於為成人書寫。在寫下第2本書之後，有些可愛場景出現在山林之間，所以我坐下來思考繪本故事，也立刻有想法浮現：那會是個有關母與女的故事。儘管我小時候並沒有那麼做，但我希望故事裡的小主角勇敢走向世界，辨認這些事。這本繪本適合4至7歲兒童，但我相信大人也會產生共鳴。」

李潔珂新作Dispersals的中文版權剛被出版「山與林的深處」中譯本的臉譜出版社簽下，她期盼可以很快見到中文版問世；至於兒童繪本A Garden Called Home能否也在台灣與讀者見面，就等待有緣的出版社了。（編輯：陳慧萍）1130329