朱宗慶打擊樂團首季音樂會 衛武營畫下精彩句點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）朱宗慶打擊樂團首季音樂會「駱駝．獅子．嬰兒」北中南3場演出，29日晚間在高雄衛武營畫下精彩句點，整場音樂會展現樂團深厚默契與精湛技巧，也可以看見朱團已從COVID-19疫後「重生」。

朱宗慶接受中央社專訪時表示，打擊樂團從作品內容、演出技術到團隊默契、音樂的演繹詮釋還有表演的方式，都已經很成熟，「其實每一首都很難，但我們讓樂迷聽起來好像樂團演得很容易」。

朱宗慶指出，這次這場音樂會，很多人說有別於之前的當代創作，覺得「好聽」，「我認為這是團隊整體提升的成果」。

最後1場收在高雄衛武營，對朱宗慶打擊樂團來說更具挑戰。朱宗慶表示，衛武營的音響非常好，但只要有一點點失誤，立刻會被放大，但朱宗慶打擊樂團集中心志，面對樂曲挑戰，一開場的「石潮」用巨大的精準與默契構築音響色彩，音樂顆粒與衛武營聲響共鳴，第1首就已經收服觀眾。

緊接著由朱團作曲家洪千惠改編自前輩作曲家馬水龍的「台灣組曲」，打擊樂的層次讓馬水龍想表現的廟會節慶等意象，更加立體；其他包括輕盈精美的「雲端之上」、活潑的「甘美朗．蹦」或是團員盧煥韋創作的「融」等有旋律為基底帶出聲響豐富的擊樂效果，各具巧思，也讓觀眾看見打擊樂的多元面貌。

去年12月開始，朱宗慶打擊樂團排練室多了「殘酷的」錄音設備，「只要一排練完，立刻錄音，大家互相知道哪裡還可以再加強。」朱宗慶說，這讓團隊及早面對自己，不被「情感」蒙蔽，大家一起往更好的地方努力。

音樂會上，朱宗慶也要團員不當主持，不做導聆，但要用自己的方式與觀眾「溝通」，讓觀眾都能和團員在同一個音樂的氛圍中，一起感動。

今年1月開始，朱宗慶打擊樂團加入8名年輕團員，現在樂團已經可以說是4代同堂。朱宗慶說，他想過這有一定的風險，「但因為團隊正向，年輕的可能要學5年的，跟著前輩可能1年就可以學會；資深的也從年輕團員身上感受熱情，我可以說現在已經發生化學效應，而且讓樂團演出更加細緻也更有感染力」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部昨天發布，朱宗慶打擊樂團經典作品擊樂劇場「木蘭」即將演出第60場，而且在文化部「庄頭劇場」邀演下將克服演出技術困難，首度做戶外演出。朱宗慶團隊已經多次與知名舞台設計王孟超開會，希望經典橋段之一長竿對戰等畫面，能夠在戶外重現觀眾面前。

除此之外，朱宗慶打擊樂團也將成為巴黎文化奧運的先鋒軍，6月受邀赴巴黎演出，下半年也有許多國際邀約。朱宗慶說，他現在心態已經有所改變，「盡力而為，不強求」，希望能持續擦亮擊樂名牌，在國際持續實踐國家文化品牌團隊的價值。（編輯：管中維）1130330