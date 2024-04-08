NSO歐洲巡演德國首站 樂音觸動樂迷跺腳歡呼

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（中央社記者趙靜瑜德國布藍什外格8日電）NSO國家交響樂團7日晚間在德國布藍什外格國家劇院（Staatstheater Braunschweig）舉行德國首站音樂會演出，現場滿座樂迷在謝幕時大力跺腳歡呼表達對樂音的喜愛，也讓樂團感動。

NSO國家交響樂團7日晚間由音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）擔任指揮，現場座無虛席，開場演出由客委會委託作曲家李元貞創作的「美濃之道」，美麗的客家搖籃曲融合精湛的西方古典作曲技巧，感染在場樂迷。緊接樂團與小提琴家黃俊文演出柴科夫斯基「D大調小提琴協奏曲」，燦爛炫技征服滿場樂迷。

下半場作曲家德弗札克「第八號交響曲」細膩深刻，安可曲則是蕭泰然的「來自福爾摩莎的天使」，東西交融的曲目讓現場樂迷度過一個新鮮的音樂夜晚。

一對德國夫婦表示，這場音樂會是太太送給先生的生日禮物，「樂團的演出很觸動我們，很謝謝樂團遠道而來，帶來這麼棒的音樂。」

現場也有陪婆婆來聽音樂會的德國媳婦表示，這場音樂會的票是她先生去年耶誕節買來送給公婆的聖誕禮物，「我今天陪我婆婆來聽，很謝謝總監在安可曲之前對台灣的介紹，說台灣人和善，東西好吃，又喜歡古典音樂，我要回去查查德國漢莎航空有沒有飛台灣的班機，可以到訪台灣。」

準．馬寇爾在安可曲演奏之前，用自己的母語德語向現場樂迷介紹台灣，他表示非常謝謝觀眾溫暖的掌聲，「在大家離開前，我想為大家介紹，這裡有一群很和善的台灣人」，馬寇爾用手指了他身後的樂團團員們，現場氣氛頓時熱絡起來。

準‧馬寇爾表示台灣的古名稱叫做「福爾摩沙」，「台灣也有天災像是地震，也有政治上的不安，但我們希望透過古典音樂介紹我們的想法，跟大家交流，讓大家透過樂音認識台灣。」現場響起熱烈掌聲。

對於滿座樂迷從而何來，不少樂迷受訪時表示，一開始是被音樂會曲目吸引；聽完之後，對於小提琴家黃俊文與來自台灣的NSO國家交響樂團更是印象深刻。

NSO執行長郭玟岑表示，經過多年全球巡演，NSO國家交響樂團的專業演奏讓外界印象深刻，「專業演奏讓我們已經從特賣會成為百貨公司進駐品牌。」

NSO國家交響樂團8日休息一天，4月9日將在德國漢堡易北愛樂廳，11日將在德國漢諾威庫佩爾音樂廳，13日將在法國巴黎香榭麗舍劇院演出。（編輯：張銘坤）1130408