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NSO國家交響樂團攜手公視 美巡紀錄片熱騰騰出爐

2024/3/17 18:15
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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）NSO國家交響樂團與公視合作拍攝的「海島之聲－NSO美國巡演幕後」紀錄片出爐，為疫後首次國際巡演留下紀錄，紀錄片將在公視及公視節目「藝術很有事」YouTube頻道推出。

公視今天舉行紀錄片播映記者會，公視副總經理陳昀利表示，感謝NSO國家交響樂團協助「藝術很有事」製作團隊，隨行記錄COVID-19疫情後樂團首次出國巡演的幕前幕後，「希望透過這部紀錄片，讓國人及國際看見台灣的軟實力。」

近年台灣地緣政治位置相對重要，也充滿挑戰，以台灣愛樂（Taiwan Philharmonic）之名巡演國際的NSO國家交響樂團在2023年堅持踏出國門，進行美國巡迴演出，首次登上紐約林肯表演藝術中心大衛．格芬廳、華盛頓特區甘迺迪表演藝術中心等美國最重要的音樂廳，讓世界聽見台灣。

NSO藝術總監暨樂團指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）表示，對一個交響樂團來說，國際巡迴十分重要，「NSO代表國家走出台灣做演出，我認為所有團員就像是親善大使，到國外傳遞屬於台灣的訊息。」

NSO執行長郭玟岑表示，出國巡演既是累積樂團能量，也是建構自己的品牌。郭玟岑特別感謝一路以來的行政團隊，包括前任藝術總監呂紹嘉、前任執行長邱瑗等等，「台灣沒有太長的古典音樂歷史，我們透過我們的詮釋與世界對話，這些都是所有每一代樂團人的努力跟塑造。」

郭玟岑說，台灣身處於一個特殊的地緣政治，「因為這樣，我們更要做國際巡演」。郭玟岑說，每次國際巡演的前置過程都非常困難，但的確，不困難也就不那麼可貴，出國巡演是樂團一個不會停止努力的目標，「我們透過古典音樂跟世界溝通，讓大家透過音樂與文化，聽見台灣的聲音。」

旅美小提琴家黃俊文表示，在對的時間遇到對的音樂夥伴，可遇不可求，與NSO的合作正是如此，「透過音樂這種軟實力互相溝通，是最直接，也最可以打到心裡面的方式。」

公視「藝術很有事」製作人徐蘊康表示，「這趟拍攝旅程充滿挑戰與未知的，樂團籌備巡演所面對的種種不確定性，我們感同身受。」

「藝術很有事」之「海島之聲－NSO美國巡演幕後」將於3月21日在公視播出，3月22日在「藝術很有事」YouTube頻道上架。（編輯：張雅淨）1130317

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