聆賞NSO歐洲巡演 駐德代表謝志偉：台灣的驕傲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜柏林11日電）NSO國家交響樂團歐洲巡演，駐德代表謝志偉抽空到漢堡易北愛樂廳聆賞，他表示，這次樂團到德國有3場演出，他時間上只能聽一場，但「文化穿透力很強，我深深感受身為台灣人的驕傲。」

謝志偉分享，9日音樂會上，坐在他旁邊的德國樂迷對於台灣樂團演出水準的肯定、對於台灣處境的佩服，已溢於言表，這都是以前無法預期的狀況，「台灣長時間在鄰國無論軍事、經濟甚至野心都虎視眈眈的情況下，不但活得好，也能對外發展，可以作為典範。」

謝志偉在音樂會後接受媒體聯訪時表示，NSO音樂會從台灣美濃的客家文化開始，中間有西方古典音樂的經典曲目，一直到結尾台灣作曲家蕭泰然的「來自福爾摩沙的天使」，「台灣的NSO國家交響樂團除了可以展現西方經典，還可以帶給西方樂迷來自台灣新的音樂視野，這很令人感動。」

謝志偉表示，他不是主政者，但他認為文化的力量可以將國家的力量發揮到極致。謝志偉舉例，台灣的台積電對於世界有所貢獻，「就像同樣是咖啡，以前是美式咖啡，現在是espresso，台灣之於世界的濃度越來越強。」

謝志偉表示，之前在主持政論節目時，「我常說，自由民主不是天上掉下來的，天上會掉下來只有鳥屎跟雨滴。」謝志偉說，現在的台灣之所以可以有自覺，這是3代台灣人百年的累積，「台灣過去很多時候無法當家作主，但現在可以詮釋自己的歷史，這都不是理所當然的事情，而是前人非常多的犧牲而來。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝志偉強調，全世界現在都面臨歷史的轉捩點，「台灣在這個時間點上，可以扮演一個不管在科技上、戰略上的戰略位置之外，也可以成為一個自由民主的燈塔。」

駐外8年，謝志偉觀察包括古典音樂、舞蹈與繪畫等，較容易傳遞這些來自台灣的訊息，透過文化，可以作為世界與台灣互相認識的橋梁，「台灣本身就包容多元文化，雖然鄰國打壓，但我們要將這份阻力化為助力，讓世界有機會更加認識台灣。」（編輯：張雅淨）1130411