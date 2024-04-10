歐巡最大挑戰 NSO成功解鎖漢堡易北愛樂廳

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（中央社記者趙靜瑜德國漢堡10日電）NSO國家交響樂團歐洲巡演進入第五場，9日晚上首度在世界知名音樂廳之一漢堡易北愛樂廳演出，現場2100個座位銷售一空，樂團表現迷人，謝幕時樂迷起立鼓掌多次，久久不願離去。

易北愛樂廳（die Elbphilharmonie）是21世紀最知名的音樂廳之一，耗資8億歐元打造，2017年開幕。易北愛樂廳座落於德國漢堡舊港區，將深具歷史意義的可可豆倉儲建築與音樂廳結合，產生新舊共構的新建物，保留昔日生活的痕跡，也打造了新空間。

易北愛樂廳的聲響設計專家豐田泰久（Yasuhisa Toyota）過去參與三得利音樂廳、巴黎愛樂廳空間聲響，易北愛樂廳他以葡萄園式聲響為主，牆面嵌上一萬片特製吸音板，讓聲波自由撞擊。

也因為這個厲害的設計，易北愛樂廳非常「誠實」，所有的演奏全都一五一十傳進樂迷耳中，毫無私藏空間，對於每個演奏團體都是極大挑戰。

首席林冠羽今天接受媒體聯訪時表示，易北愛樂廳「不好拉」，反射板極高，樂音要先往上打，再下沉讓樂迷聽見，拿捏不容易，「好處是可以很清楚聽到自己演奏的聲音。」在彩排時團員就戰鬥位置，聚精會神，以彈性回應易北愛樂廳給的功課。

即使如此艱難，今晚NSO仍是卯足了勁，指揮也是NSO音樂總監準‧馬寇爾（Jun Markl）舉重若輕，優雅大度，樂團緊緊跟隨，創造出許多心動瞬間。上半場的李元貞作品「美濃之道」組曲，光第一個組曲演奏之後就有人鼓掌。

歐洲知名鋼琴家卡蒂雅‧布尼亞季什維利（Khatia Buniatishvili）與樂團合作柴可夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」，雙手飛快在琴鍵上演奏，充滿戲劇張力。下半場的樂團在德弗札克「第八號交響曲」的表現可圈可點，弦樂整齊情感豐沛，充滿自然甜。

準‧馬寇爾在安可曲前輩作曲家蕭泰然「來自福爾摩莎的天使」演奏之前向樂迷表示，身為一個德國人在台灣工作，他深刻感受到台灣的風景之美，人們內心和善，很希望以音樂作為橋梁，讓大家有機會可以親自造訪台灣，認識台灣。

一位德國觀眾散場向來自台灣的媒體表示，雖然他跟朋友目的是來「開箱」易北愛樂廳，但整晚NSO國家交響樂團就讓他很意外，「來自福爾摩莎的天使」這一首樂曲最讓他感動。

音樂會包括駐德大使謝志偉以及駐漢堡辦事處處長陳槱順都到場聆賞，謝志偉音樂會後也到後台感謝NSO音樂家們。謝志偉表示他從柏林扛了巧克力送給樂團團員，「這場音樂會讓我很感動。」陳槱順則表示，他來這個廳聽過很多場演出，「NSO帶來的樂音無團可比，代表了國家，也代表了最好樂團的水準。」

NSO國家交響樂團歐洲巡演即將邁向終點，4月11日將在德國漢諾威庫佩爾音樂廳，13日將在法國巴黎香榭麗舍劇院演出。（編輯：張銘坤）1130410