藝術家陳瑞福辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）藝術家陳瑞福於4月3日辭世，享耆壽90歲。為表彰其對台灣藝術的成就與貢獻，文化部司長吳宜璇今天代表出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由陳瑞福長子陳麒方代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，陳瑞福出生於屏東小琉球，自幼與海為伍，屏東師範學校畢業後分發至高雄市國小任教，此後定居高雄，利用教學之餘，至前輩畫家劉啟祥成立的「啟祥美術研究所」學習油畫和素描，蒙劉啟祥、楊三郎、顏水龍、廖繼春等前輩畫家指導，畫藝更趨精進。

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陳瑞福早期大膽嘗試多元創作題材，而後逐漸以其最熟悉的海港及漁村為主要創作題材，關注討海人生活及工作樣貌，素有「海王子」雅稱。其亦積極參與全省美展、全省教員美展、台陽美展及南部展等美術展覽會，屢獲佳績，並出任中華民國台陽美術協會理事、中華民國台灣南部美術協會榮譽理事長等職務。

文化部表示，陳瑞福深耕奉獻於美術教育及推廣，並以彩筆描繪其對海洋的豐富情感與人文關懷，作品獲國立台灣美術館、高雄市立美術館等典藏，其畢生藝術成就與貢獻，將留給後人無限念想。（編輯：陳政偉）1130412