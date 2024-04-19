來自清水的孩子英文版上市 作者繪者將赴美開講

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（中央社記者尹俊傑紐約18日專電）政治受難者蔡焜霖傳記圖像小說「來自清水的孩子」英文版近期在美國上市，作者、繪者及譯者下週起將在紐約等地出席7場文學講座，希望這部獲獎作品觸及更多國際讀者。

「來自清水的孩子」繪出蔡焜霖的生命故事，橫跨日本統治、國民政府來台、白色恐怖、解除戒嚴到台灣民主化時期，呈現近代台灣史縮影。中文版共4冊，英文版分為上、下集，以不同顏色區分書中人物使用的語言種類，上集於去年11月出版，下集預定今年5月初上市。

美國「書目雜誌」（Booklist）星級書評稱讚這部作品為「向非凡英雄致敬的典範」（An exemplary tribute to an extraordinary hero） 。

駐紐約台北文化中心透過新聞稿表示，「來自清水的孩子」以美國市場熟悉的圖像小說形式創作，與美國重要機構合辦文學講座，能讓更多讀者認識人稱「蔡前輩」的白色恐怖政治受難者、台灣本土漫畫推行者、人權教育者，也希望這部作品成為帶領美國讀者認識台灣歷史的入門書。

蔡焜霖生於1930年，2023年逝世。生前曾因參加讀書會，被羅織「參加非法組織」罪名，遭判刑10年，囚於綠島。出獄後，他在出版審查嚴格的年代創辦保留台灣漫畫香火的「王子」兒童雜誌，並協助台東紅葉少棒隊到台北出賽，促成紅葉傳奇。退休後積極參與白色恐怖平反運動，推廣人權教育。

「來自清水的孩子」中文版2020年在台灣發行，獲台北國際書展大獎、金鼎獎、金漫獎及德國、法國、美國等地圖書獎項肯定，已售出英文、法文、德文等7種語言版權。

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作者游珮芸、繪者周見信近2年巡迴台灣、日本、法國、德國等地，引發熱烈迴響。在紐文中心與駐休士頓台灣書院牽線下，兩人將赴美，與英文版譯者金翎（Lin King）在美東及德州出席7場文學講座。

3人預定24日起參加在普林斯頓大學、哥倫比亞大學、紐約公共圖書館旗下尼亞可斯基金會圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library）舉行的講座。4月28日至5月4日移師德州，在休士頓BIPOC圖書節、奧斯汀公共圖書館等地出席4場講座。（編輯：高照芬）1130419