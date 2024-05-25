彰化縣府攜手國立傳藝中心 首次合辦南北管匯演

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）傳藝中心舉辦全台南北管樂團匯演，今年首度由宜蘭移師彰化，廣邀31組南北管團體演出，6月1日、6月2日在南北管音樂戲曲館還有南管戲曲專場，上演江之翠劇場「花漾梨園」等。

彰化縣政府與國立傳統藝術中心首次共同辦理「南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節」，今天邀31組南北管傳統表演藝術保存團體、歷史悠久的地方館閣、學校主題社團，先在彰化市區熱鬧踩街，路線經彰化火車站、和平路圓環，再至彰化孔子廟揭開活動序幕。

彰化縣長王惠美出席開幕儀式說，感謝傳藝中心給彰化縣合作機會，南管早期是清朝宮廷雅樂，日本皇室也曾欣賞，這次難得有南管戲曲保存者、人間國寶林吳素霞等全國南北管樂團齊聚彰化，今天、明天、6月1日、6月2日在彰化孔子廟、彰化縣南北管音樂戲曲館演出，端午連假6月8日至10日在鹿港龍山寺有動靜態展演。

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國立傳統藝術中心副主任鄒求強說，感謝縣長王惠美、縣府團隊大力協助，傳藝中心2018年起舉辦全台南北管樂團大匯演活動，往年只在傳藝中心舉辦，今年創新首度移到南北管故鄉彰化縣，且擴大邀更多南北管團體一起演出，如此優美戲曲音樂應讓更多人認識。

參與團體有南管20團、北管11團，包含台南振聲社、彰化梨芳園、彰化梨春園、鹿東國小、文開國小等南北管樂團，縣府文化局表示，規劃集章換好禮，25日、26日闖關活動及6月1日、2日南管戲曲專場集3枚戳章，就有機會在南北管音樂戲曲館服務台換禮物。（編輯：黃世雅）1130525