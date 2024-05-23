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彰化傳統戲曲節 全國南北管齊聚展現魅力

2024/5/23 16:34（5/23 16:55 更新）
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國立傳統藝術中心與彰化縣文化局23日在南北管音樂戲曲館舉行記者會，宣傳「2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節」活動，會中邀請華聲南樂社演出。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年5月23日
國立傳統藝術中心與彰化縣文化局23日在南北管音樂戲曲館舉行記者會，宣傳「2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節」活動，會中邀請華聲南樂社演出。中央社記者吳哲豪彰化攝 113年5月23日
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）國立傳統藝術中心與彰縣府聯合舉辦的彰化傳統戲曲節，5月25日起將在南北音樂戲曲館登場，來自全國各地20個南管館閣、11個北管軒社等將齊聚一堂，展現南北管藝術的魅力。

國立傳藝中心及彰化縣文化局今天在南北管音樂戲曲館舉行記者會，宣傳「2024南北管藝術交流匯演暨彰化傳統戲曲節」活動，出席的有彰化縣副縣長林田富、國立傳統藝術中心副主任鄒求強等人。

在記者會開始前，鄒求強、林田富等人先在戲曲館進行祈福祭典，呈現南北管樂師對祖師爺的感恩之情；鄒求強致詞時說，傳藝中心一直致力推廣、保存和傳承台灣豐富多元的傳統藝術文化，這次與彰縣府攜手舉辦南北管藝術交流匯演，期望透過活動讓更多人了解、喜愛和參與傳統藝術。

彰縣文化局指出，彰化傳統戲曲節5月25日上午將舉辦踩街活動，31團來自全台各地的南北管傳統表演藝術保存團體、地方館閣及學校主題社團等，將從彰化女中出發踩街，終點為彰化孔廟，在孔廟舉行開幕儀式，宣告南北管藝術交流匯演正式展開，來自全國各地的南北管音樂團體聚首一堂，展現各具特色的表演風采。

文化局表示，6月1日、2日將在戲曲館舉辦「南管戲曲講座專場」，讓觀眾深入了解南管戲曲的藝術魅力。活動還安排文創市集活動，設有與南北管樂器戲曲相關的親子闖關活動。此外，還特別規劃「南北管文物展」，展出北管、南管及高甲戲相關文物，讓民眾有機會欣賞到南北管音樂文化的精華。（編輯：黃世雅）1130523

#林田富
#國立傳統藝術中心
#彰縣文化局
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