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「名偵探柯南」問世30年 紀念展7月登台

2024/5/31 18:39
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（中央社記者王寶兒台北31日電）漫畫「名偵探柯南」於1994年起連載至今，不少角色深植人心，連全身黑的「犯人」形象還延伸出外傳漫畫。「名偵探柯南 連載30週年紀念展」將在7月登台，將有一覽所有兇手的「犯人牆」。

「名偵探柯南」由漫畫家青山剛昌創作，以解謎為故事主軸，多由外表看似小孩、智慧卻過於常人的柯南一一破解案件線索。在漫畫連載2年後，改編動畫播出，30年間也陸續改編為劇場版電影、遊戲、真人電視劇等。

「名偵探柯南連載30週年紀念展」已於日本東京、福岡、札幌、仙台、大阪等地巡迴展出。曼迪傳播今天發布新聞稿宣布展覽將登台，並指出展中除回顧連載30週年的歷史，也特別公開青山剛昌的手稿，並重現青山剛昌的工作室場景。

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展內將依據不同主題規劃6大展區，包含以各種暗號及死前訊息為特輯的CONAN's Mystery、每個案件背後的關鍵人物CONAN's HANNIN等，還會條列歷年犯人成集合牆，更重現各種犯罪工具。曼迪傳播表示，為本次展覽，青山剛昌特別繪製全新系列週年手稿設計，待民眾欣賞。

「名偵探柯南 連載30週年紀念展」7月6日起將於台北新光三越A11展出至9月1日。（編輯：吳協昌）1130531

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