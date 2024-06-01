文化平權巡演宜蘭場 朱宗慶打擊樂團獻藝

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）文化部舉辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」，今晚巡迴到宜蘭演出，朱宗慶打擊樂團帶來經典的擊樂劇場「木蘭」，結合京劇的跨界藝術演出，帶給觀眾聽覺與視覺饗宴。

文化部主辦的「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」，第2站由宜蘭縣中興文化創意園區接棒，活動從今天下午2時開始，包羅萬象的庄頭市集、6組表演團隊輪番上陣的寶島舞台；晚間由朱宗慶打擊樂團帶來「木蘭」經典的擊樂劇場做為壓軸好戲。

上任後首次參與庄頭劇場的文化部長李遠在演出前受訪時說，很高興他首場參與的庄頭劇場獻給了宜蘭，宜蘭是他心中的文化故鄉，許多的事情都是跟宜蘭學習。

文化部指出，「木蘭」取材自傳奇故事「花木蘭」，透過打擊樂與京劇融合，打造出符合當代心境的磅薄篇章。2010年首演至今，不斷突破升級，海內外巡演廣獲好評。這次在宜蘭是「木蘭」第60場演出，更是藉由文化平權巡演首度於戶外公演。

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朱宗慶表示，「木蘭」是朱宗慶打擊樂團演出中最成熟的作品，走遍海內外劇場後首次來到戶外演出，「是一個非常大的挑戰」，經過2天排練後，發現在戶外演出一樣能呈現劇場的品質，加上戶外特別的感受，讓團員們非常興奮。

文化部表示，「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」下一站將於6月8日在屏東縣六堆紀念公園舉辦，由明華園戲劇總團帶來「超炫白蛇傳」，歡迎民眾前往欣賞。（編輯：郭諭儒）1130601