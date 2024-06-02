從台南流域文化展望未來 南美館特展7月登場

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（中央社記者王寶兒台北2日電）台南建城400年，南美館「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展7月登場，以古今流域水體展望未來。台南市文化局長謝仕淵說，這不只是台南故事，而是屬於台灣的議題。

台南市政府文化局今天於台北大稻埕講堂舉辦「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展台北發表會暨溪流開蓋論壇，由總策展人龔卓軍領軍的策展團隊透過展覽形象影片、藝術家童譯白為展覽創作動畫，分享展覽理念。

謝仕淵致詞表示，每條河流流域都可以視之為1個生物的世界，在台南建城400年時，試圖以不同面向提出新史觀，有面對歷史的1624年，也有討論當代文化的角度，而對於未來也應該有所展望，「我們從河而來」展便是1個倡議行動，讓人了解自然生態等未來議題。

展覽形象影片中蘊含多重自然聲響，交織城市地景及河流景象。策展團隊成員、社區大學全國促進會秘書長楊志彬表示，這些多層次的聲響與風景象徵河流如何形塑土地，現代河川看似沒有個性，過往曾文溪的凶猛在過去百年逐漸氣息奄奄，府城許多河川過去30、40年間被壓到地底，這次全要召喚回來。

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龔卓軍於論壇中提到，空間地景經過百年的發展與變化，原先活生生的河流，變成陰暗污穢的下水道。人類與自然一分為二的壁壘關係應當被突破，並重新與萬物眾生連結，追求與自然互利共生的關係，以作為台灣島國面對氣候變遷等環境議題的核心工具。

「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展7月展出同時，預計將搭配萬物議會與國際論壇等系列活動，展覽將自7月9日起於台南市美術館2館展出至10月13日。（編輯：管中維）1130602