台舞團「身體處方」首登愛丁堡 獲藝穗節大獎

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（中央社記者簡玉晴倫敦25日專電）愛丁堡藝穗節將進入尾聲，來自台灣的舞團「身體處方」以作品「㒩」（Palingenesis），獲英國表演藝術媒體The Stage評選為藝穗節5位新銳劇場創作者（The Fringe Five）。

The Stage為英國提供戲劇、娛樂及表演藝術等重要資訊的平台，這次團隊派出6位專業評論家，在藝穗節期間挑選180部作品前往觀賞，並選出5位他們認為最具突破性、影響力及未來會持續關注的創作者，成為The Fringe Five的得主。

「㒩」（音同「裸」）不僅是舞團的創團首演，更是藝術總監莊博翔花費4年時間創作的成果，創作靈感源自生物再生概念，由3位舞者全程蒙面表演，並以重生和生命循環為主題。除此之外，「㒩」在藝穗節期間也獲得7則報社及評論，共計35顆星評推薦。

藝術總監莊博翔過去曾連續4年獲選雲門創計畫補助，由雲門舞集創辦人林懷民親自挑選指導。2019年，他以We are not human at all.獲台北藝穗節「藝穗原創精神獎」；2023年則以作品NON-ORDINARY SERVICES榮獲MASDANZA西班牙國際編舞大賽第二名。

莊博翔向中央社記者表示，能獲得The Fringe Five其實很驚喜，同時也很驚訝。藝穗節總共有超過3000個節目，他們不僅被選中成為180個受邀評審觀賞的節目之一，之後又被評選成為The Fringe Five的得主。

莊博翔說，這是舞團首次帶著長篇作品出國演出，能經過層層篩選並獲得如此殊榮，是一個很棒的開始。他希望以此為起點，持續在國際舞台上輸出新的內容，延續舞團的品牌，並向世界遞出台灣的名片。

莊博翔認為，愛丁堡的觀眾回饋相當直接，有觀眾在表演結束後告訴他，這是一生中最好看、感受最深刻的表演；也有觀眾一邊開心一邊流淚，表達對作品的喜愛。

藝穗節大會執行長麥卡錫（Shona McCarthy）特別在藝穗節尾聲，前往觀賞「身體處方」的表演。莊博翔說，作品「㒩」通常需要一些時間來消化，因此對方觀賞結束後雖然表示仍在消化內容，但情緒相當激動，不停摸著胸口表達自己內心的興奮與激動。

莊博翔同時也感謝文化部提供機會給台灣的表演藝術團體。他認為，在愛丁堡藝穗節演出是非常幸福且幸運的，也深刻體會愛丁堡的觀眾是用真心與真實在感受與享受作品，會跟著舞者表演的能量起伏，與舞者一起呼吸，也會表達出最直接的感受。

他指出，「真實」是創作中的核心理念，觀眾真實的回饋也呼應了他在作品中希望傳達的真實與真誠，從而與觀眾建立最親密的互動。本次藝穗節與過去其他國際的表演經驗累積，也獲得了不少來自世界各地的觀眾。

愛丁堡藝穗節結束後，莊博翔將帶領「身體處方」前往德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會，隨後前往新加坡演出其他作品。回台後，舞團將參加橫濱舞蹈大賽（YOKOHAMA DANCE COLLECTION），並於12月赴寮國FANG MAE KHONG國際舞蹈節進行演出與交流。

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除了國際演出外，莊博翔預計在2025年在台北表演藝術中心的藍盒子演出新作品。他表示，新作品的許多細節仍在持續規劃，但希望不管是表演人數、場地大小與觀眾數量，都能比目前作品的規模更加擴大。

2024英國愛丁堡藝穗節於8月登場，莊博翔說，藝穗節期間雖然身體很疲憊，但相當享受近一個月、21場演出的過程。對於舞者而言，能夠享受整座城市藝術的流動、每天從事藝術工作，也感到非常開心。他認為在這過程中，作品能夠不斷累積、更加精緻，達到下一個階段。（編輯：張芷瑄）1130825