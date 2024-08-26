加州台二代受台灣婚宴啟發 「辦桌」凝聚社區歡樂

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（中央社記者張欣瑜、實習記者葉芳妤舊金山25日專電）就讀約翰霍普金斯大學醫學院的加州台裔第二代李文心，因兒時返台參加表姊婚禮，感受到鄉里間的熱鬧氛圍，結合台灣社群舉辦「辦桌」，今天上菜讓美國民眾品嚐台灣好味道。

美國餐廳少見的「圓桌合菜」今天在加州灣區亮相。五福拼盤、生財蝦鬆、紅燒子排、鰻魚米糕等6道菜，加上紅豆車輪餅等甜點，集結當地3大台式餐廳廚藝，將美味端上桌。這場別開生面的「辦桌」，靈感來自台裔第二代李文心。

現年24歲、留著一頭長髮的李文心現在是約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院博士班學生，父母來自台灣的她在灣區出生長大，成長過程中曾多次造訪家鄉台灣，對台灣小吃情有獨鍾，最喜愛滷肉飯和蚵仔煎。

和許多在美國長大的台二代一樣，李文心以英語為主要溝通語言，會說簡單的中文，今天她接受中央社訪問談到台灣小吃眼神發亮，表示在美國吃到的蚵仔煎，口感就是不如台灣街頭煎得那般美味，地瓜粉、水、雞蛋的比重有差異。

李文心也表示，在她成長過程中，祖父母會看台灣連續劇，父母也會和她談台灣歷史，她對台灣並不全然陌生；每次和朋友聚會選擇地點時，她總是會不自覺向大家推薦台式餐廳，家人也會鼓勵她透過美食讓周遭的朋友更認識台灣。

對吃甚為講究的她，參與僑委會主辦的國際青年親善大使選拔，連結「兒時記憶」，將兒時返鄉參與表姊婚宴吃到的「辦桌料理」化作靈感，企劃「台灣辦桌之旅（Taste of Taiwan）」。不過，靠一己之力並無法實現夢想，李文心便與灣區僑團合作，從「辦桌」的餘興節目、到菜色和擺盤設計，一點都不馬虎。

「辦桌」的生財蝦鬆，除了主角，盤子內以茶壺裝乾冰作為裝飾，受邀赴宴的外國朋友龔薩雷茲（Dean Gonzalez）誇讚不僅口感美味，外觀饒富意境，「色香味俱全」。另外，現場的布袋戲和歌仔戲表演，也讓他體驗到廟會文化。

李文心有感而發表示，這樣好客熱鬧的場面在美國社會格外少見，「尤其這個世代年輕人」。她返台看見「辦桌」時就深刻感受到，當家庭資源不充裕時，鄰里間聚在一起籌辦大型活動的溫暖，希望能將感動帶進自己居住的地方。

協助李文心張羅「辦桌」的台僑高椿惠（Alice Kuo）說，這次先以室內辦桌為主，慢慢讓美國主流社區認識台灣文化，之後希望有機會能實現戶外辦桌。

僑委會委員長徐佳青出訪海外，短暫停留舊金山，今天也來到「辦桌」現場。她表示，移民新世代在世界各地出生、成長，如何在異鄉傳承台灣文化越來越重要，期盼他們透過自發活動來學習台灣文化，同時向世界介紹台灣。（編輯：唐佩君）1130826