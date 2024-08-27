台師大表藝所登愛丁堡藝穗節 原創劇作推台灣文化

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（中央社記者許秩維台北27日電）台灣師範大學表演藝術研究所團隊8月赴英國參加愛丁堡國際藝穗節，演出兩齣原創劇作，並融入台灣本土文化，演出大獲好評，也獲得國際媒體極高評價。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大表演藝術研究所成立已20年，成立至今以製作原創音樂劇為方法，教學過程結合演出製作實務，以進軍國際市場為目標；近年來有鑑於台灣表演藝術向海外擴張的趨勢，表藝所也積極帶領學生參與國際表演藝術市場。

台師大表藝所團隊8月前往英國參加愛丁堡國際藝穗節，演出How to Become a Taiwanese原創英文音樂劇、Diary of a Magician魔術劇場等兩齣製作。

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台師大提到，Diary of a Magician於今年2月在澳洲阿德萊德藝穗節首次亮相，被讚為「不僅僅是魔術，這是藝術」；此次在愛丁堡藝穗節演出，在多家權威媒體和評論網站上，也取得四星到五星的佳評。

How to Become a Taiwanese則在愛丁堡首演，內容探索台灣人的身分認同與自我成長之旅，並融入台灣原住民文化與閩南文化；在藝穗節期間，表藝所學生以各種行銷方式推動票務與進行國際公關，演員們傑出的演出表現也讓觀眾驚豔不已。（編輯：張雅淨）1130827