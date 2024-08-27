TC音樂節20年 10樂團首席齊聚台灣創造音樂

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）由小提琴家胡乃元創立的Taiwan Connection（TC）音樂節邁入20年，邀請包括紐約愛樂首席黃欣、溫哥華交響樂團中提琴首席黃鴻偉等10樂團聲部首席齊聚台灣，共創音樂。

胡乃元今天在記者會後接受媒體訪問時表示，20年來經歷票房動盪、停擺到現在的穩健成長，「TC音樂節一直在創造一個做音樂的空間，我們不設指揮，從首席到團員大家都有一樣的發言機會，一起討論音樂。」不但要好，而且要盡可能做到最好。

今年歡慶20週年，TC音樂節以「再啟偉大」為題，演出舒伯特「偉大」交響曲，並邀請知名鋼琴家羅伯特．列文（Robert Levin）演出莫札特鋼琴協奏曲，再現當時的演奏法。室內樂系列則以莫札特、舒伯特及孟德爾頌音樂為主，還將首度參與兩廳院「玉山輕鬆自在場」演出。

這次邀請的樂團首席還包括紐約愛樂大提琴前代理副首席派崔克．吉（Patrick Jee）、紐約愛樂低音提琴首席提莫西．柯布（Timothy Cobb）、洛杉磯愛樂長笛首席丹尼斯．布列可夫（Denis Bouriakov）、香港管弦樂團雙簧管聯合首席王譽博等。

派崔克表示，去年他首次參加，非常喜歡樂團氣氛，這裡不設指揮，每個人都是獨特個體，大家百分百投入音樂，這讓他留下深刻回憶，「今年還要再來。」

黃鴻偉表示，他2007年加入還是個小夥子，至今感觸良多，「這麼多年的參與，很感謝各界的贊助跟支持，讓我用音樂歸根。」

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胡乃元說，20年來大家都有共同信念，不但要把音樂做好，還要可以繼續往前走，「希望用音樂在自己的小島上，為大家帶來刺激。」

TC音樂節室內樂團巡演「再啟偉大」音樂會將於8月31日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月1日在台北國家音樂廳，曲目包括莫札特「費加洛婚禮」序曲、莫札特「第20號D小調鋼琴協奏曲」以及舒伯特第九號交響曲「偉大」等。9月6日到9月13日則有勇源X TC國際室內樂系列。（編輯：龍柏安）1130827