裕融與文策院簽署MOU 實踐「文化共融 平權共享」

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（中央社記者潘智義台北27日電）裕融企業今天攜手文化內容策進院（文策院）簽署「文化共融 平權共享」合作意向書（MOU），共同宣示落實文化永續的承諾及決心。

裕融企業總經理闕源龍表示，裕融與文策院基於推動文化平權的目標共識，將進一步整合彼此的專業及資源，實踐「文化共融 平權共享」的理念，用企業的力量為文化產業注入更多的量能，提升社會影響力的綜效。

闕源龍說明，未來將藉由與文策院的合作，持續延伸發展更多元的文化平權活動，落實企業的永續發展價值，協助所有族群都能以更親近的方式接觸文化內容，打造文化參與的友善環境，實現長期且互惠的效益。

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裕融企業表示，與裕隆集團一同導入偏鄉MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）公益循環經濟，致力於創新公益交通的社會影響力，透過旗下子公司格上租車的移動服務，長期挹注偏鄉醫療接駁資源、改善城鄉資源不均、弱勢族群的不平等外，自2023年在文策院的媒合之下，將移動服務拓展至文化產業，為文化創新團體提供更適切及暖心的移動服務。

裕融表示，自2023年起，支持文化部「文化平權巡演－庄頭劇場」活動，攜手文化部將知名表演藝術團體及多組傑出表演團隊，引進到各縣市民眾的住家庄頭村落，弭平藝文資源的不平等，落實文化平權。（編輯：楊凱翔）1130827