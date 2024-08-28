「最後14堂星期二的課」星國巡演 盼感動海外觀眾

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（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）由演員金士傑、卜學亮攜手演出的舞台劇「最後14堂星期二的課」到新加坡巡演，今天展開首演，果陀劇場表示，此劇由導演楊世彭執導，自2011年巡演至今已累積演出超過300場。

果陀劇場「最後14堂星期二的課」今天起至9月1日在新加坡濱海藝術中心劇院（Esplanade Theatre）演出，3小時劇情以華語演出並搭配英語字幕。

金士傑、卜學亮攜手演出的舞台劇「最後14堂星期二的課」，改編美國知名專欄作家米奇．艾爾邦同名暢銷小說「最後14堂星期二的課」，中文版銷售超過60萬冊，全球銷售高達1400萬冊以上。

果陀劇場發布新聞稿表示，「最後14堂星期二的課」回到濱海藝術中心，此劇由導演楊世彭執導，自2011年巡演至今，累積演出已超過300場、超過45萬觀眾推薦。

舞台劇劇情根據真人真事演出，金士傑飾演一位患「漸凍症」的教授莫利，在他所剩無幾的日子裡，將生命經驗傳授給世故而冷漠、追求物質的學生米奇，由卜學亮飾演。

莫利以自己生命當作活教材，與米奇相約在每個星期二，談及人生、家庭、婚姻、事業、恐懼、欲望，也談到衰老與死亡，其中最重要的課題是「愛」。兩人展開既幽默又觸動人心的對談。

金士傑曾表示，這是一齣他非常珍惜的戲，「對我來說，這齣戲將帶給大家非常健康、向上與溫暖的動力」。（編輯：高照芬）1130828