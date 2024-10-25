台東玄武堂山東重現炮炸寒單 影片代打鞭炮聲

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）被選為「台灣宗教百景」的台東炮炸肉身寒單，獲邀前往中國山東參加媽祖文化節，因當地禁放鞭炮，只好以影片鞭炮聲取代實際炮炸，不過參訪團仍然高興能有宗教交流。

台東玄武堂炮炸肉身寒單爺於民國106年獲邀參加首屆青島市媽祖文化節活動，因演出震撼當地民眾，今年第2屆青島媽祖文化節再獲山東省媽祖文化交流協會長趙起良邀請參加。

由玄武堂前堂主、台東縣議員李建智，及現任堂主李哲帶領5名肉身寒單及擲炮手等30人團隊22日前往山東省，原定24日中午展演炮炸寒單，但活動接到當地政府通知，禁止燃放鞭炮，玄武堂只好以錄製的鞭炮聲取代實際鞭炮聲。

李哲今天接受中央社記者訪問，透過錄製影片表示，今年受到中國許多城市的鞭炮禁令影響，當地政府仍不同意寒單爺表演時施放鞭炮。玄武堂只好以播放影片的鞭炮聲取代，炮手往寒單爺丟的是沒點燃的鞭炮。

他說，雖然沒有實際炮炸，但團員都很高興能獲邀參加青島媽祖文化節，能有更多的連結、合作，也希望下次能有機會將完整的炮炸寒單爺在青島呈現。

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「炮炸寒單爺」一直是台東元宵節宗教活動的主題，每年吸引上萬名觀光客來到台東旅遊。

民國91年獲「交通部觀光局（現為觀光署）」列入元宵節3大主題慶典（北天燈、南蜂炮、東寒單）；民國96年1月，登錄台東縣政府「台東縣具文化資產保存價值的民俗及有關文物」；民國96年，獲得推薦為「無形文化資產」；民國102年12月，榮獲內政部選為「台灣宗教百景」。（編輯：謝雅竹）1131025