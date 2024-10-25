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台東玄武堂山東重現炮炸寒單 影片代打鞭炮聲

2024/10/25 11:06（10/25 11:38 更新）
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台東玄武堂炮炸肉身寒單爺團隊近日獲邀前往中國山東參加媽祖文化節，因當地禁放鞭炮，只好以影片鞭炮聲取代實際炮炸。（玄武堂提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月25日
台東玄武堂炮炸肉身寒單爺團隊近日獲邀前往中國山東參加媽祖文化節，因當地禁放鞭炮，只好以影片鞭炮聲取代實際炮炸。（玄武堂提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月25日
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（中央社記者盧太城台東縣25日電）被選為「台灣宗教百景」的台東炮炸肉身寒單，獲邀前往中國山東參加媽祖文化節，因當地禁放鞭炮，只好以影片鞭炮聲取代實際炮炸，不過參訪團仍然高興能有宗教交流。

台東玄武堂炮炸肉身寒單爺於民國106年獲邀參加首屆青島市媽祖文化節活動，因演出震撼當地民眾，今年第2屆青島媽祖文化節再獲山東省媽祖文化交流協會長趙起良邀請參加。

由玄武堂前堂主、台東縣議員李建智，及現任堂主李哲帶領5名肉身寒單及擲炮手等30人團隊22日前往山東省，原定24日中午展演炮炸寒單，但活動接到當地政府通知，禁止燃放鞭炮，玄武堂只好以錄製的鞭炮聲取代實際鞭炮聲。

李哲今天接受中央社記者訪問，透過錄製影片表示，今年受到中國許多城市的鞭炮禁令影響，當地政府仍不同意寒單爺表演時施放鞭炮。玄武堂只好以播放影片的鞭炮聲取代，炮手往寒單爺丟的是沒點燃的鞭炮。

他說，雖然沒有實際炮炸，但團員都很高興能獲邀參加青島媽祖文化節，能有更多的連結、合作，也希望下次能有機會將完整的炮炸寒單爺在青島呈現。

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「炮炸寒單爺」一直是台東元宵節宗教活動的主題，每年吸引上萬名觀光客來到台東旅遊。

民國91年獲「交通部觀光局（現為觀光署）」列入元宵節3大主題慶典（北天燈、南蜂炮、東寒單）；民國96年1月，登錄台東縣政府「台東縣具文化資產保存價值的民俗及有關文物」；民國96年，獲得推薦為「無形文化資產」；民國102年12月，榮獲內政部選為「台灣宗教百景」。（編輯：謝雅竹）1131025

被選為「台灣宗教百景」的台東炮炸肉身寒單，近日獲邀前往中國山東參加媽祖文化節，進行宗教文化交流。（玄武堂提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月25日
被選為「台灣宗教百景」的台東炮炸肉身寒單，近日獲邀前往中國山東參加媽祖文化節，進行宗教文化交流。（玄武堂提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年10月25日
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