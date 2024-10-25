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台灣設計展開幕 郭智輝：展現台南新舊交融魅力

2024/10/25 18:20（10/25 18:26 更新）
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2024台灣設計展將於26日開展，主展區在台南市美術館2館及日治西市場，經濟部長郭智輝（左5）25日到南美2館出席開幕典禮。中央社記者張榮祥台南攝 113年10月25日
2024台灣設計展將於26日開展，主展區在台南市美術館2館及日治西市場，經濟部長郭智輝（左5）25日到南美2館出席開幕典禮。中央社記者張榮祥台南攝 113年10月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）2024台灣設計展明天開展，為期16天，今天在台南市美術館2館開幕；經濟部長郭智輝表示，今年設計展將展現台南歷史文化深厚底蘊、產業創新蓬勃發展及新舊交融獨特魅力。

郭智輝今天在南美2館2024台灣設計展開幕典禮指出，台灣設計展自2003年起推動迄今邁入第22年，藉由設計美學融入產業，創造更美好願景生活，協助商圈營造新未來，帶來國際觀及旅遊人潮，促進經濟發展。

郭智輝表示，經濟部2007年曾在台南蕭壠文化園區舉辦台灣設計展，如今園區成功活化，設立各式主題會館及舉辦特色展覽，國內外藝術家陸續進駐，為土地注入新活力和創意，經濟部今年再和南市府合作。

郭智輝說，台南自1624年荷蘭人建立熱蘭遮城以來，留下豐富人文歷史寶藏，塑造獨特迷人生活風範；今年台南建城400年，呈現傳統文化和新興科技交織獨特面貌，2023年南科營業額新台幣1兆5800億元，成為全球半導體重要基地，在金屬、紡織、汽機車、塑膠等產業也培養出許多世界級隱形冠軍，彰顯台南卓越創新實力與產業競爭力。

郭智輝表示，今年設計展匯聚150名設計師與200多家業者，展現台南歷史文化深厚底蘊、產業創新蓬勃發展及新舊交融獨特魅力；經濟部也策劃6個主題館、主題區，涵蓋發跡於台南的隱形冠軍、前瞻企業及設計加值產業成果、未來城市想像、循環設計、城市美學等，且和台積電、奇美等逾30家知名企業、國營事業合作，展出產業轉型成果，參與城市美學設計改造。

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郭智輝說，台灣設計展更結合台南吃、穿等民生生活，台南孔廟、國華友愛商圈也參與美學設計計畫，全面改造，呈現嶄新面貌，讓歷史文化場所更引人入勝，歡迎遊客探索台南景點及品嘗美食。

2024台灣設計展10月26日開展，直到11月10日，主展區在台南市美術館2館及日治西市場，衛星展區涵蓋愛國婦人館、321巷藝術聚落及藍晒圖文創園區等，預期大量人潮湧進各展區。（編輯：謝雅竹）1131025

#台南市政府
#郭智輝
#台灣設計展
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