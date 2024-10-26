金馬影帝陳以文談陰影下的陽光 未拍電影先寫小說

（中央社記者邱祖胤台北26日電）金馬影帝陳以文能編能導能演，近期他出版個人第一本小說「陰影下的陽光」，關注社會邊緣人的生死課題，陳以文表示，希望這個故事可以拍成電影，但拍電影要花很多錢，所以先以文字表現。

陳以文今天在台北「春秋書店」舉行新書發表會，與滿場書迷、影迷相見歡，陳以文說，陰影下的陽光並非指真正的陰影跟陽光，而是描述人的內心感受，以及反應人怎麼看待生命的狀態，故事中的主角跟大部分人的距離或許很遠，這些事會發生也有各種理由，然而當人們願意思考這些事的原因，就會產生一種力量。

陳以文說，他從小不喜歡閱讀，直到大學才開始讀禪宗、佛教、哲學有關的書，讀起來很慢，每讀幾句都要停下來想一下，後來知道文字並非文字本身，重要的是背後的意義，「書是承載你到目的的工具，讓我們到達思想的位置」。

陳以文也談到畢業後跟著導演楊德昌一起工作，知道電影跟創作都像建築，是有結構的，不是你愛怎麼寫就怎麼寫，多數人以為創作可以天馬行空、不管結構，其實是不對的。

陳以文特別為這次的出版簽了350本簽名書，每一本都簽了「莊子」「 匠石之齊」文中的一個字，不過其中有兩個「死」字，後來擔心買到簽名版的讀者會有不好的感受，於是向出版社要求先買回來。現場讀者聽到這件事不禁莞爾。

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允晨出版發行人廖志峰表示，陳以文雖然從事導演及劇場工作，但文字敘述卻非常有現場感，有小說的意味及濃度，廖志峰說他第一次看到「陰影下的陽光」的文字，是陳以文寫在一本手工書上，所有文字都寫得十分工整，讓他很自然沉浸在陳以文的文字世界裡。

廖志峰想讓更多讀者看到這些文字火花，期盼更多人像看紙上電影、劇場一樣，進到陳以文的思考之中。（編輯：李亨山）1131026

金馬影帝陳以文（圖）26日下午在台北出席「陰影下的陽光」新書分享會，現場翻閱以手工縫製的書冊，透露這部小說最初是以手寫方式呈現。中央社記者張皓安攝 113年10月26日

陰影下的陽光 作者｜陳以文

出版社｜允晨文化

出版日期｜2024/10/05

金馬影帝陳以文（圖）26日下午在台北出席小說「陰影下的陽光」新書分享會，與讀者書迷分享創作點滴。中央社記者張皓安攝 113年10月26日

金馬影帝陳以文（圖）26日下午在台北出席「陰影下的陽光」新書分享會，現場翻閱以手工縫製的書冊，透露這部小說最初是以手寫方式呈現。中央社記者張皓安攝 113年10月26日