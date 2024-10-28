日本金魚展引關注 主辦：組專業顧問團確保魚健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北28日電）日本金魚藝術展（Art Aquarium）預計11月台北展出，但因過往展演方式，引起動保團體、農業部等憂心不利魚隻。展覽主辦單位今天首度回應，已組成魚類專業顧問團隊，確保魚健康。

Art Aquarium預計11月25日於台北展出，主辦單位今天透過Art Aquarium Taipei臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，感謝各界對Art Aquarium Taipei的關注。近期展覽引起了關於動物福祉的討論，主辦方希望藉此機會說明對動物重視與管理的用心。

主辦單位表示，Art Aquarium Taipei的設計結合藝術與自然的美感，他們高度重視金魚的福祉。在展覽規劃和執行過程中，也與專業的水族養護團隊組成魚類專業顧問團隊，從籌備展演到完整展期，都會有來自產業界、學術界、獸醫師的共同監護與指導。

在日方經過遴選後，負責全面維護與執行工作的是水景空間設計總監張軒誠，而兼顧動物福祉以及金魚健康的管理顧問團則包含魚活通顧問企業社代表王茂麟、獸醫師邱新育、國立台灣海洋大學水產養殖系副教授李柏蒼。

魚隻於缸體密度、展演光線及水質等皆是外界關注焦點，主辦單位表示，顧問團指出展覽期間正值金魚的繁殖季節，雄性金魚追逐雌性可能會導致疲勞、受傷，嚴重時甚至可能危及生命，這些是自然的生物行為，因此採取隔離疲憊魚隻、提供充足休息空間等措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

關於光線與水質管理部分，主辦單位表示，根據專家團隊建議，展覽應合理調整光照強度與時間，減少光線對金魚的影響。此外，展場配備專業水質管理系統，確保水質保持在安全範圍內，維護金魚的健康。

主辦單位表示，雖展覽符合台灣法規規範，但在各界期許下，仍自願採取多項措施，確保展覽符合動物福祉標準，並且自動提交動物保護計劃於各相關單位，未來將持續積極與專家和學術機構合作，維持好養護標準，並與全台灣的水族養護業者維持同標準的專業性。（編輯：李亨山）1131028