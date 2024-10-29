NSO攜手台積電 旅德男高音黃亞中返台舉辦大師班

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（中央社台北29日電）NSO國家交響樂團攜手台積電文教基金會推出的「樂無界教育計畫」進入第5年，今年將邀旅德男高音黃亞中返台舉辦聲樂大師班，將其聲樂技巧與在歐洲發展的經驗，分享給台灣年輕音樂學子。

黃亞中1989年出生於台北，德國柏林藝術大學取得歌劇以及藝術歌曲暨神劇雙碩士學位，留在歐洲發展。2017年起，獲邀於柏林德意志歌劇院客席演出歌劇「蝴蝶夫人」，飾演五郎。同年獲得柏林德意志歌劇院獎學金，旋即成為駐院男高音，從2018年至2024年為柏林德意志歌劇院的成員。

今年黃亞中與柏林德意志歌劇院的合約到期，選擇成為自由歌手，持續在國際舞台上綻放。黃亞中說，非常高興能與台灣的年輕歌手和參與大師班的所有人分享他的國外工作經驗，以及他對聲樂藝術的見解與想法。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，「樂無界教育計畫」的核心精神就是「傳承」，由大師把技藝用親自示範的方式教給下一代，這是最重要的精神，「台積電致力於文化教育推廣，一直以實際的力量，與NSO持續合作，這個過程會影響很多對音樂有熱情的年輕人，而這個熱情不會因為任何事情消滅。」

根據NSO今天發布的新聞資料，目前大師班已選出4名學員，分別是台北藝術大學音樂系高梓騫、台中教育大學音樂系黃孫、台北愛樂歌劇坊歌手吳翰以及拉縴人男聲合唱團團員侯宗佑。這次大師班也將開放旁聽席次，希望拓展台灣樂迷對聲樂的理解與熱情。

「樂無界教育計畫－黃亞中聲樂大師班」將於10月30日、11月6日和11月20日進行，共計3堂，地點在國家音樂廳國家交響樂團3樓排練室。（編輯：張雅淨）1131029