王志偉藏在人群中拍照 攝影展抓住「時代的臉」

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）曾為李天祿、李泰祥、李國修等多位大師留下珍貴影像的攝影家王志偉，被譽為懂得隱藏在人群中的攝影師，攝影展「Faces of the Era時代的臉」將於11月2日在台北「窩著咖啡」舉行。

王志偉透過新聞稿表示，這個攝影展是自己用超過30年的時光，對於肖像攝影學習思考及實務驗證的呈現。展出共119件作品，拍攝包括李天祿、李泰祥、羅曼菲、王偉忠、賴聲川、李國修、吳念真、嚴藝文、林美秀、連俞涵等多位知名人物。

談到自己為什麼愛拍人，王志偉表示他在讀專科時住校，他的懂禮貌卻成為了少數流氓同學霸凌的對象，所幸在加入攝影社後找到同儕溫暖，並將這些成長中的負能量藉由攝影轉化成某種正向學習，「躲在相機後面觀察人群並紀錄他們，相機成為了我最安全的護盾以及與世界溝通、傳達情感的方式」。

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王志偉畢業於英國伯明罕藝術暨設計學院視覺傳播所，曾服務於「壹週刊」、「大成報」，於台藝大圖文傳播學系兼任講師，現為Francoland Studio專業攝影師。

曾以作品「天作優伶」獲台北攝影節新人獎第一名，「毀滅」獲攝影創作獎藝術攝影組Leica特別獎；「假如畢卡索使用了哈蘇相機而不是畫筆，一個女人及她的男人」獲哈蘇相機1998國際攝影比賽台灣地區首獎，全球第四。（編輯：李亨山）1131031