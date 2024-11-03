議員批白晝之夜負評連連 北市府：將檢討精進

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北3日電）白晝之夜活動落幕。台北市議員顏若芳今天指出，颱風過後的場地滿是殘枝敗葉，參與民眾也怨聲載道，應重新思考定位；台北市文化局說，將虛心檢討和精進。

2024台北白晝之夜昨晚在大安森林公園露天音樂台登場，集結61組國內外藝術團隊參與，有超過百場演出節目，台北市自2016年舉辦至今已第9屆。

民進黨市議員顏若芳今天在臉書發文表示，由文化局舉辦的白晝之夜活動於今天凌晨2時落幕，但因受颱風康芮近日橫掃台北，導致大安森林公園滿目瘡痍，活動規劃也招致大量負評，羅列今年活動有3大缺點，痛批文化局籌辦城市行銷活動能力令人不敢苟同。

顏若芳說，能理解清潔隊及台北市公園處要復原大安森林公園為數眾多的傾倒樹木需要時間，但公園夜間燈光本就昏暗，且園內多殘枝敗葉，甚至有樹木斷枝在民眾頭上搖搖欲墜，且滿地潮濕泥濘，卻無替代、應變方案，置民眾於險境，令人詫異。

她質疑，今年活動到底是白晝之夜還是「白晝枝葉」，認為大安森林公園場域龐大，活動、展演、市集散落各地，且動線規劃不善、通道過窄，參與民眾參觀、互動多有不便，許多參與民眾都說「好無聊、怎麼會規劃成這樣」。

顏若芳認為，整個活動設計定位不明，周邊人行道市集的創作還比公園內設置的藝術作品還多元，且現場工作人員極度不足，現場路線指引也少之又少，活動雖持續到凌晨2時，但文化局攤位早就空蕩沒人。

台北白晝之夜每況愈下，顏若芳表示，活動不僅無法呈現台北市的多元面貌，更弄巧成拙，成了「每年一罵」的活動。

顏若芳指出，法國里昂燈藝祭（Fête des Lumières）有高達40%的預算是來自民間贊助；台北白晝之夜法定預算為新台幣1350萬元，相比里昂燈藝祭單日活動預算並不算低，卻辦得怨聲載道，台北市政府的城市行銷活動籌辦能力令人質疑。

她建議，北市府應思考是否需繼續緊抱「白晝之夜」的名號及特性舉辦，或可創造出屬於台北市獨有的通宵藝術季，並要求北市府應徹底檢討，不應再繼續以「全民參與」的糖衣來包裝一個不明不白的白晝之夜活動。

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對此，文化局表示，感謝志工、義交、警消、清潔隊等單位默默付出，讓經歷颱風康芮肆虐後的大安森林公園在1天後就恢復到可以舉辦活動狀態，總參觀人數更突破45萬人次，即便不完美仍令人感動。

文化局指出，感謝熱烈響應的民眾，並對於讓部分參與者感受到場地泥濘、垃圾清運不夠迅速深感抱歉，將虛心檢討各界意見，同時作為未來活動規劃參考，期待往後的白晝之夜能持續為台北帶來豐沛藝文能量。（編輯：方沛清）1131103