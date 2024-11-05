17組台灣饒舌歌手齊聚 「萬華大鬧熱」開唱

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（中央社記者王寶兒台北5日電）嘻哈在艋舺，第5屆「萬華大鬧熱」生活節9日起登場，包含音樂演出、城市散步及市集等活動，饒舌歌手大支、潮州土狗、阿跨面等將輪番上陣，為青山王暗訪暖身。

中華文化總會主辦第5屆「萬華大鬧熱」生活節，延續文總與大支合作推出的嘻哈節目「校長兼撞鐘」，今年「萬華大鬧熱」以「艋舺有嘻哈」為主題，帶來充滿饒舌元素的音樂演出，活動主視覺更以大聲嗆聲的舞獅，展現台灣饒舌生猛活力，周圍綠色塗鴉也象徵嘻哈音樂不羈不畏不懼、勇敢表達自我的精神。

台灣饒舌音樂一路走來，從次文化成為顯學，文總今天透過新聞稿表示，今年「萬華大鬧熱」邀請各個時代的風雲人物齊聚艋舺，規劃青山、直興與華西三大舞台，演出陣容包含大支、阿跨面、wannasleep、Gummy B、潮州土狗、Yappy、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI、神經元、比杰、桃子A1J等17組人氣台饒歌手，預計從16日下午1時起輪番開唱。

文總分享，本次活動還與新生代饒舌歌手KE柯蕭共同舉辦「市場大小聲Freestyle Rap Battle」，主辦單位將依據參賽者提供的饒舌影片進行初選評分，錄取16名選手進入決賽，在「萬華大鬧熱」現場進行即興饒舌對決，賽制以分貝計數字為準，由現場觀眾呼聲決定勝負。

「萬華大鬧熱」生活節將在9日起於16日起登場。（編輯：龍柏安）1131105