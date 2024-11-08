本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 文化

賽夏族矮靈祭推手潘秋榮辭世 文化部將頒贈旌揚狀

2024/11/8 18:30（11/8 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
賽夏族矮靈祭（paSta'ay）推手潘秋榮（itih a 'ataw Sawan）5日辭世，享壽69歲。潘秋榮長年致力保存、傳承賽夏族傳統文化，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。（潘秋榮家屬提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年11月8日
賽夏族矮靈祭（paSta'ay）推手潘秋榮（itih a 'ataw Sawan）5日辭世，享壽69歲。潘秋榮長年致力保存、傳承賽夏族傳統文化，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。（潘秋榮家屬提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北8日電）賽夏族矮靈祭（paSta'ay）推手潘秋榮（itih a 'ataw Sawan）5日辭世，享壽69歲，文化部今天表示，將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部發布新聞稿，對於潘秋榮辭世的消息，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示潘秋榮長年致力保存、傳承賽夏族傳統文化，對於賽夏族文化資產守護，具有重要貢獻。

新聞稿指出，潘秋榮生於1956年，苗栗縣蓬萊村大湳部落賽夏族人，熟悉賽夏族語言、祭典文化、生活習俗，曾任苗栗縣賽夏族民俗文物館館長、苗栗縣縣議員、苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會的主要幹部，並曾在中央廣播電台擔任主持人、節目企劃10餘年。

90年代原住民運動興起，潘秋榮開始思考原住民族議題、重新認識自己的族群，繼而取得國立政治大學民族學系碩士、中國中央民族大學博士學位後，投入賽夏族文化傳承及推廣工作，著有「台灣原住民的神話與傳說9 賽夏族：巴斯達隘傳說」、「小米貝珠雷女：賽夏族祈天祭研究」等書。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘秋榮長期推動賽夏族祭儀無形文資登錄及保存工作，在重要民俗「賽夏族paSta'ay（矮靈祭）」、苗栗縣民俗「賽夏族'a'owaz祈天祭」登錄，以及「南庄事件發生場域」登錄為史蹟等過程中，積極協調部落間意見，扮演關鍵角色。

潘秋榮所撰擬「重要民俗賽夏族paSta'ay（矮靈祭）保存維護計畫」，奠定矮靈祭保存維護的短、中、長期發展基礎與方向，並藉由賽夏族paSta'ay矮靈祭及'a'owaz祈天祭的舉辦，執行相關保存維護工作，傳承守護賽夏族文化資產。（編輯：陳政偉）1131108

#文化部
#文化部長
#中央廣播電台
#賽夏族
#賽夏族人
#李遠
#苗栗縣
#原住民
李遠
OTT平台質詢 文化部：國發基金是投資文化內容文化部發布新人事 洪世佑陞任史博館長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：