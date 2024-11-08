賽夏族矮靈祭推手潘秋榮辭世 文化部將頒贈旌揚狀

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）賽夏族矮靈祭（paSta'ay）推手潘秋榮（itih a 'ataw Sawan）5日辭世，享壽69歲，文化部今天表示，將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部發布新聞稿，對於潘秋榮辭世的消息，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示潘秋榮長年致力保存、傳承賽夏族傳統文化，對於賽夏族文化資產守護，具有重要貢獻。

新聞稿指出，潘秋榮生於1956年，苗栗縣蓬萊村大湳部落賽夏族人，熟悉賽夏族語言、祭典文化、生活習俗，曾任苗栗縣賽夏族民俗文物館館長、苗栗縣縣議員、苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會的主要幹部，並曾在中央廣播電台擔任主持人、節目企劃10餘年。

90年代原住民運動興起，潘秋榮開始思考原住民族議題、重新認識自己的族群，繼而取得國立政治大學民族學系碩士、中國中央民族大學博士學位後，投入賽夏族文化傳承及推廣工作，著有「台灣原住民的神話與傳說9 賽夏族：巴斯達隘傳說」、「小米貝珠雷女：賽夏族祈天祭研究」等書。

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潘秋榮長期推動賽夏族祭儀無形文資登錄及保存工作，在重要民俗「賽夏族paSta'ay（矮靈祭）」、苗栗縣民俗「賽夏族'a'owaz祈天祭」登錄，以及「南庄事件發生場域」登錄為史蹟等過程中，積極協調部落間意見，扮演關鍵角色。

潘秋榮所撰擬「重要民俗賽夏族paSta'ay（矮靈祭）保存維護計畫」，奠定矮靈祭保存維護的短、中、長期發展基礎與方向，並藉由賽夏族paSta'ay矮靈祭及'a'owaz祈天祭的舉辦，執行相關保存維護工作，傳承守護賽夏族文化資產。（編輯：陳政偉）1131108