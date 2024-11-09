台南佳里吉和堂家將團傳承百年 新廟建成將安座

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市佳里吉和堂家將團傳承百年，2009年登錄為台南市無形文化資產，但原址2013年遭祝融之災，家將文物及神像全毀，如今新廟建成，預定今晚入火安座。

台南市文化資產管理處今天指出，1912年成立的佳里吉和堂，主祀東嶽仁聖大帝、李府大神、魏府大神，也是佳里金唐殿角頭廟之一；家將團2009年登錄為台南市「傳統表演藝術類」無形文化資產「八家將」保存團體。

不過，佳里吉和堂原址2013年遭祝融之災，家將文物及神像全毀，經多年奔走籌備，新廟興建落成，預定今晚舉行入火安座大典，台南市長黃偉哲也將致贈「正身教世」匾額，表揚吉和堂家將團長期「端正己身，教化世人」，傳承家將技藝，發揚傳統信仰文化。

文資處表示，佳里吉和堂家將團傳承百年，創團之初由林在傳授黃火山而成立，黃火山再傳藝於林木、黃水波，開枝散葉；佳里鎮山宮吉興堂八家將、佳里佛天宮吉安堂八家將、佳里六安宮吉進堂八家將、土城砂崙腳清聖宮吉勝堂八家將等，全傳承吉和堂八家將一脈。

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佳里吉和堂家將團固定參與佳里蕭壠香科，保有家將臉譜藝術，團員多是大學生及博碩士生，2022年首次和成功大學歷史系合作開辦家將文化推廣與實踐課程，帶領學生從認識家將文化到實際練習腳步動作、畫臉譜及參與香科，迄今連辦3年，也是全台第一個在大專院校開課的家將團體。

文資處長林喬彬說，佳里吉和堂新建落成，建築本身是台南傳統工藝結晶，新廟屋頂和室內水車堵剪黏，由年輕工藝師林秉賢創作，呈現學藝10年成果，更是傳統工藝逐步由新世代傳承扛起的時刻。（編輯：謝雅竹）1131109