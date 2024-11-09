新加坡作家節劉克襄開講 分享南洋自然觀察體驗

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（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）台灣作家劉克襄正在新加坡擔任大學駐校作家。他今天在新加坡作家節講座分享走訪獅城山林的體驗。劉克襄說，除了知名景觀，新加坡許多生態小徑更值得悠遊其間。

劉克襄8月起受邀到新加坡南洋理工大學擔任駐校作家。除了課堂授課，他也積極探索新加坡自然生態，並造訪獅城大大小小市場巷弄與山林園地。

劉克襄下午出席位於新加坡藝術之家（Arts House）的作家節講座，並與作家海凡一起參與「華文文學的生態書寫」座談會。駐新加坡代表童振源也出席。

劉克襄於講座上分享在新加坡走訪山林經驗，並和與會人士討論所見所聞、環境演變等話題。

劉克襄舉例，他曾走訪舊裕廊鐵橋周邊，環境勝過大家熟悉的許多新加坡地標；特別是清晨時分，彷彿是歐洲小鎮的風景。想像多年前最後幾列通往裕廊港的火車，緩緩跨過斑蘭河（Pandan River）河岸，「如果有個浪漫的愛情故事，應該會很美」。

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他說，如今躍升為金融要角的獅城，鐵道成為過去開發的美好憧憬。這樣的地理風貌，是新加坡令他印象深刻的一隅。

劉克襄探訪新加坡各地生態，也接受當地媒體採訪。他曾在社群媒體臉書分享，過去以為新加坡最具代表性的自然環境，應是植物園或麥理芝（MacRitchie）山徑；現在知道，公園之間由長而寬、鋼構或木棧橋梁的樹冠層連結，還有森林棧道、沼澤棧道、海岸棧道等形成的綠色長廊，恐怕更勝一籌。走過10公里以上，悠遊其間才能充分體驗。（編輯：陳妍君）1131109

作家劉克襄（台上紅衣者）9日出席位於新加坡藝術之家的作家節講座，與作家海凡（台上右1）一起參與「華文文學的生態書寫」座談會。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月9日

在新加坡擔任大學駐校作家的台灣作家劉克襄，9日在新加坡作家節講座分享走訪獅城山林經驗，吸引眾多當地民眾聆聽。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年11月9日