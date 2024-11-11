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黃俊文推「無垠之鏡」專輯 樂音映照戰爭情境

2024/11/11 13:33（11/11 14:11 更新）
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旅美小提琴家黃俊文（右）與鋼琴家黃海倫（左）合作出版新專輯「無垠之鏡」，錄製作曲家普朗克、佩爾特與普羅高菲夫樂曲，用音樂寫歷史。（黃俊文提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月11日
旅美小提琴家黃俊文（右）與鋼琴家黃海倫（左）合作出版新專輯「無垠之鏡」，錄製作曲家普朗克、佩爾特與普羅高菲夫樂曲，用音樂寫歷史。（黃俊文提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月11日
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）旅美小提琴家黃俊文推新專輯「無垠之鏡」，錄製作曲家普朗克跟普羅高菲夫以二戰經歷感懷所寫的奏鳴曲，中間加上作曲家佩爾特充滿長音的「鏡中鏡」，映照過去戰爭情境，也映照當下與未來。

黃俊文接受中央社記者專訪時表示，音樂可以記錄歷史，就像作家寫作出書，雕塑家創作雕塑一樣，「音樂瞬間即逝，換句話說，我們的音樂沒有辦法被留下來，我們能留的就是錄音，專輯就是音樂家的作品，我跟鋼琴夥伴黃海倫（Helen Huang）也有共識，要將專輯做成藝術品。」

3年多前跟法國知名唱片品牌naive簽約發行6張專輯，黃俊文大致選定主題跟曲目，「那時候我就希望這張專輯是關於戰爭的作品，正好跟現在全球局勢相呼應，是巧合，也可以說這張專輯來得正是時候。」

黃俊文說，兩首樂曲分別是普朗克（Francis Poulenc）跟普羅高菲夫（Sergei Prokofiev）的奏鳴曲，「這兩首奏鳴曲都與第二次世界大戰有關，這兩首樂曲就像鏡子，映照過去第二次世界大戰的情景，但也很像映照此刻的世界。」

其中普朗克的奏鳴曲是紀念西班牙知名詩人羅卡（Federico García Lorca），羅卡在二戰時西班牙內戰被法西斯主義叛軍殘殺。黃俊文表示樂曲的「第二樂章」用了六弦琴聲響，並加入羅卡的詩：「吉他之聲讓我的夢也會流淚。」樂曲充滿戰爭之下人的孤獨、哀愁與傷痛。

普羅高菲夫的「第一號小提琴奏鳴曲」寫於二戰初始，這一寫就超過8年。黃俊文說這首樂曲「第一樂章」小提琴用弱音器演奏，鋼琴細微，有一種遙遠之感，「這一段普羅高菲夫自己說，很像是寒風吹過墳墓的感覺。」黃俊文說某種程度也表達普羅高菲夫對於戰爭的感受，「這就是用音樂寫歷史。」

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黃俊文在兩首樂曲之間，加入佩爾特（Arvo Pärt）的「鏡中鏡」，短短10分鐘得維持穩定長音，如流水般淌洩，「這大概是我整張專輯錄音最困難的10分鐘，但非常之必要，雖然這首樂曲不是在戰爭中所寫，但足以表達我們這張專輯的鏡面主題。」

黃俊文表示這3首樂曲調性非常吻合，專輯聽起來就像是一個完整的樂曲，整體感十足；黃俊文也在專輯中刻意讓這首「鏡中鏡」與普羅高菲夫的奏鳴曲「第一樂章」只相隔「安靜的幾秒鐘」，「歡迎也鼓勵樂迷聽實體專輯，才能聽到那個轉折的意境。」（編輯：李亨山）1131111

#第二次世界大戰
#黃俊文
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