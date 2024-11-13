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日本陸軍台南偕行社鶯啼地板警示闖入 12月整修完工

2024/11/13 17:22（11/13 17:51 更新）
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歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」修復工程預計2024年12月中旬完工，台南市長黃偉哲13日前往視察，期待完工後成為見證在地歷史發展的重要文化資產。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年11月13日
歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」修復工程預計2024年12月中旬完工，台南市長黃偉哲13日前往視察，期待完工後成為見證在地歷史發展的重要文化資產。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年11月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）歷史建築日本陸軍台南偕行社修復工程2021年3月動土，預定12月中旬整修完工；台南市長黃偉哲今天視察，期待成為見證在地歷史發展重要文化資產，促進台南藝文活絡蓬勃。

黃偉哲指出，台南擁有許多特色懷舊風格建築，日本陸軍台南偕行社就是其中之一，隨著時代變遷，台南偕行社周邊多元發展，涵蓋台南車站、台南文創園區、台南公園、321巷藝術聚落等，成為當代台南市區文化觀光廊帶重要節點。

黃偉哲期許日本陸軍台南偕行社整修完成後，結合周遭設施景點，朝藝文活動經營，形塑台南文化與人文薈萃理念。

20世紀初期落成、坐落於台南市北區的日本陸軍台南偕行社建築，原本計畫拆除售地，經在地居民搶救後，被列為台南市歷史建築，修復工程2021年3月4日動土，預定今年12月中旬完工。

日本陸軍台南偕行社建築本體分為3棟，設計風格是「和洋混和風」。3棟建築由西向東各具特色，第1棟屬2層樓木骨洋風石造建築，立面有外露木質結構，外牆採拋泥式工法等歐風建築元素，窗框及窗扇都是木造結構，原始屋頂樣式屬半切妻式石板屋頂，造型優美，推測原本作為辦公空間使用。

第2棟建築是L型1層木骨洋風建築，室內挑高成半圓弧形天花板形式，搭配角線裝飾造型，獨具特色，推測日治時期主要作為集會場所。

第3棟是1層木構造建築，原裝設有2層樓高度煙囪，室內屬傳統日式空間配置，且保留完整浴廁隔間，可提供軍人使用生活空間。

台南偕行社是目前台灣已知日治時期9處偕行社中規模第2大建築，僅次於台北偕行社，戰後曾作為國軍眷舍使用，過去是國防部所有，台南市政府2007年登錄為歷史建築，後續展開修復活化。

日本陸軍台南偕行社整修過程中，意外發現木地板設有發出聲響神秘機關，不知情者會以為潮濕或不牢靠，其實是警示防盜，讓屋內將領察覺風吹草動，這是建築設計的精妙巧思。

台南市文化資產管理處考證，台南偕行社是日治時期陸軍將領修學、聯誼與社交集會所或社交場，類似「將校俱樂部」，在修復原長官辦公空間及外面廊道木地板時，發現名為「目鎹（音同送）」的特殊構件，也是響聲機關主要零件。

文資處表示，「目鎹」會將木地板與下方木構件相扣連，使木地板與下方空間留有些微間隙，不會被完全鎖死，若有人走在上方，將因身體重量讓木地板發出聲響，木地板出現叫聲，可讓屋內軍事將領察覺任何風吹草動，其他人員也可注意是否有人闖入。

研究資料顯示，在日本傳統建築中，這種木地板被稱為「鶯啼板」或「鶯飛走廊」，多使用在日本的「城」或貴族宅邸走廊，例如京都元離宮二條城，也有同款會發出聲音的木地板。

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此外，台南偕行社白牆也發現牆內有一層全黑卻帶有七彩光澤的夾層，檢定發現是使用「煉銅爐渣」經過回火後產出的「孔雀砂」，經實驗嘗試重製後，運用於修復工程還原復刻，成為台灣修復日治建築首例。

日本陸軍偕行社創立於1877年（明治10年）2月15日，是當時日本陸軍將校修養、親睦團體的集會與社交組織；台南偕行社成立於1899年（明治32年），位於北區公園南路的台南陸軍偕行社建築，落成於1915年（大正4年）。（編輯：陳仁華）1131113

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