本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》林立高飛犧牲打 台灣2比0領先多明尼加
首頁 / 文化

太平清歌保存者郭武驥辭世 文化部將頒贈旌揚狀

2024/11/14 20:21（11/14 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市傳統表演藝術「太平清歌」保存者「麻豆巷口集英社」團長郭武驥（前中）14日辭世，享壽70歲，文化部將頒發旌揚狀。圖為郭武驥與集英社團員同台演出畫面。（台南市文化資產管理處提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月14日
台南市傳統表演藝術「太平清歌」保存者「麻豆巷口集英社」團長郭武驥（前中）14日辭世，享壽70歲，文化部將頒發旌揚狀。圖為郭武驥與集英社團員同台演出畫面。（台南市文化資產管理處提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）台南市傳統表演藝術「太平清歌」保存者「麻豆巷口集英社」團長郭武驥今日辭世，享壽70歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部今天發布新聞稿表示，郭武驥致力推動「太平清歌」傳承與教學，持續發揚與薪傳「太平清歌」的精神，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台南無形文化資產保存深具貢獻。

郭武驥生於1954年，年輕時學北管與太平歌，自1997年起協助陳學禮薪傳太平歌教學，2007年開始擔任集英社團長及指導老師，精通彈撥（月琴、三弦）、吹管（笛子）、拉弦（殼子弦、大廣弦、二胡）等各種樂器及「太平歌」曲唱，帶領團員參與麻豆香科活動，為慶安宮擔任陣頭出陣，不曾間斷。

郭武驥近年積極推廣太平歌傳習，曾任國小、社區大學太平歌傳習指導老師，並於2016年起創辦全國太平歌陣大會親，凝聚太平歌團隊的情誼，對太平歌陣的推廣有重大貢獻。

文化部表示，「太平清歌」於2018年公告登錄為台南市傳統表演藝術，自1917年成立至今已逾百年的「麻豆巷口集英社」為保存者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

太平清歌也稱「天子門生」、「太平歌」，相傳緣起唐代天寶年間，鄭元和因愛名妓李亞仙耗盡資財，成為乞丐，以傳授散曲「太平歌」為生，讓南管音樂從士大夫階級走入民間。後來他高中狀元，賜封「天子門生」，今太平清歌社皆奉其為祖師爺。

太平清歌目前主要分布於西南部沿海一帶，以台南一帶最多，演出性質與內容屬文陣，表演形式只歌不舞，主要因應廟會、神明慶典等場合演出。（編輯：陳政偉）1131114

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：