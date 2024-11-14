太平清歌保存者郭武驥辭世 文化部將頒贈旌揚狀

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）台南市傳統表演藝術「太平清歌」保存者「麻豆巷口集英社」團長郭武驥今日辭世，享壽70歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部今天發布新聞稿表示，郭武驥致力推動「太平清歌」傳承與教學，持續發揚與薪傳「太平清歌」的精神，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統表演藝術，對台南無形文化資產保存深具貢獻。

郭武驥生於1954年，年輕時學北管與太平歌，自1997年起協助陳學禮薪傳太平歌教學，2007年開始擔任集英社團長及指導老師，精通彈撥（月琴、三弦）、吹管（笛子）、拉弦（殼子弦、大廣弦、二胡）等各種樂器及「太平歌」曲唱，帶領團員參與麻豆香科活動，為慶安宮擔任陣頭出陣，不曾間斷。

郭武驥近年積極推廣太平歌傳習，曾任國小、社區大學太平歌傳習指導老師，並於2016年起創辦全國太平歌陣大會親，凝聚太平歌團隊的情誼，對太平歌陣的推廣有重大貢獻。

文化部表示，「太平清歌」於2018年公告登錄為台南市傳統表演藝術，自1917年成立至今已逾百年的「麻豆巷口集英社」為保存者。

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太平清歌也稱「天子門生」、「太平歌」，相傳緣起唐代天寶年間，鄭元和因愛名妓李亞仙耗盡資財，成為乞丐，以傳授散曲「太平歌」為生，讓南管音樂從士大夫階級走入民間。後來他高中狀元，賜封「天子門生」，今太平清歌社皆奉其為祖師爺。

太平清歌目前主要分布於西南部沿海一帶，以台南一帶最多，演出性質與內容屬文陣，表演形式只歌不舞，主要因應廟會、神明慶典等場合演出。（編輯：陳政偉）1131114