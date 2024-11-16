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暖身青山王祭 萬華大鬧熱、台日文化祭登場

2024/11/16 11:19
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（中央社記者王寶兒台北16日電）青山王暗訪遶境為台北萬華年度盛事，萬華大鬧熱生活節及台日文化祭相繼登場，為青山王祭暖身。今天及明天有17組饒舌歌手於萬華開唱，還有日式搗年糕、神將臉譜等市集體驗活動。

艋舺青山宮今天舉行2024「甲辰年」青山王文化祭暨萬華大鬧熱與台日文化祭活動啟動記者會，並邀請日本太鼓表演團體開場演出，包含台北市民政局副局長吳坤宏、觀傳局副局長薛秋火、民進黨籍立委吳沛憶、文化總會秘書長李厚慶等參與開幕式。

吳沛憶說，艋舺青山王祭不只是在地盛事也是國際盛會，此次特別的里程碑是將有真人藝閣車隊前進西門町，並邀請孩子們同樂，此次也延續青山宮台日文化祭，一窺艋舺青山王祭期間每個習俗，期望攜手大眾持續傳承文化。

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21日及22日都有20台真人藝閣車遊行，恢復百年前「藝閣車」藝陣氣勢，藝閣車會在沿途拋撒零食、玩具等平安小物，邀民眾同歡。青山宮台日文化祭今年邁入第7年，除既有台日音樂活動外，也加入市集活動。

文總則透過萬華大鬧熱生活節共襄盛舉，日前已啟動城市散步活動，並規劃青山、直興與華西三大舞台，今天下午1時起將邀請饒舌歌手開唱，演出陣容包含大支、阿跨面、wannasleep、Gummy B、潮州土狗、Yappy、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI、神經元、比杰、桃子A1J等。（編輯：李亨山）1131116

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