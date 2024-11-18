屏東排灣族手紋耆老李直英辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者李直英Liveges Rusiguwan於11月12日辭世，享耆壽91歲。文化部文化資產局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀。

李直英生於1933年，2011年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者。

今天由李直英長子魯希古灣不阿代表受贈旌揚狀，以表彰李直英致力於排灣族民俗的保存、傳承手紋文化，維護部落社會階序倫理，守護部落文化，為台灣原住民族文化留下重要資產的貢獻。

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文化部指出，手紋文化為排灣族傳統民俗，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，都展現與土地的關聯性，也詮釋著排灣族傳統社會階序倫理。

感念李直英耆老對於「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」的保存維護，文化部表示，後續主管機關將依據屏東縣手紋保存維護計畫相關策略，持續輔助手紋文化的傳承紀錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產永續傳承。（編輯：張雅淨）1131118