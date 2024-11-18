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屏東斜坡上的藝術節10週年 首邀南島語系國家交流

2024/11/18 15:17
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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東具原民藝文氣息的「斜坡上的藝術節」，將於11月30日起連2天在潮州林後四林平地森林園區登場；今年歡慶10週年，除匯聚原民歌手外，首度邀請南島語系國家交流。

「斜坡上的藝術節」是屏東4大音樂節品牌之一，排灣族與魯凱族人自稱為kacalisiyan，意指「真正住斜坡上的子民」，此項具有原民藝文氣息的活動已邁入10週年。屏東縣政府今天在屏菸1936文化基地原民館舉行記者會為活動暖身，各級民意代表與視覺總監排灣族藝術家秦榮輝「阿瀨（Arucanglj Rusagelet）」到場共襄盛舉。

縣長周春米表示，「斜坡上的藝術節」以「Ari 相聚在斜坡」為核心，Ari在排灣族語有「一起」、「出發」意涵，今年規劃2大舞台展現原民之聲，除有強大卡司陣容的「斜坡主舞台」，更有由經典沿山歌手與在地原鄉藝術團、合唱團表演的「斜坡文化舞台」，以及排灣族家屋體驗與市集，邀請眾人共享屏東8山地原鄉與1平地原鄉族人在藝術上表現。

周春米表示，今年「斜坡上的藝術節」邁入第10年，也是第6年在林後四林平地森林園區舉行，加入有別以往元素來呈現，首創夜間光影藝術「斜坡藝光teljar」，利用投射光影賦予現場花草樹木新生藝境，除了從早到晚不斷電演出，夜晚還可帶給觀眾視覺饗宴。

屏東縣政府原住民處發布新聞稿表示，「斜坡主舞台」邀請人氣樂團告五人、金曲歌手舒米恩、民歌天后曾淑勤、情歌王子邱軍、那屋瓦少女隊、舞炯恩．加以法利得、Ponay原式大樂隊、戴曉君、尼布恩合唱團及歷屆斜坡樂團大賽獲獎者等強大卡司陣容。

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原民處指出，今年首度越洋重金邀請紐西蘭國寶毛利族音樂人梅西莉卡（Maisey Rika），以及菲律賓融合本土與現代樂器的「草民大樂隊（Talahib People's Music）」共同演出，希望以今年作為起步與國際鏈結，未來與南島語系國家有更多文化交流。

原民處也為10週年安排在地口鼻笛傳藝師吹奏排灣族童謠，並結合藝人戴曉君演出，串連在地樂團、古謠隊、音樂家哈雷．路達瑪幹、青少年歌唱團體泰武古謠傳唱、排灣族鼻笛藝師少妮瑤．久分勒分、小魯凱音樂傳創隊等，用音樂述說斜坡上的故事，合計18組團隊演出。（編輯：陳仁華）1131118

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