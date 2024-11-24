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台南大社荖葉宅公愿祭典 傳承祭祖文化獲文資認證

2024/11/24 15:03（11/24 15:31 更新）
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台南市新市區荖葉宅鄭氏祭祖盛事「大社荖葉宅公愿祭典」，獲登錄市定民俗類無形文化資產，台南市副市長葉澤山（前右5）24日頒發證書。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月24日
台南市新市區荖葉宅鄭氏祭祖盛事「大社荖葉宅公愿祭典」，獲登錄市定民俗類無形文化資產，台南市副市長葉澤山（前右5）24日頒發證書。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月24日
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市新市區荖葉宅鄭氏宗親每10年舉行一次大型祭祖盛事「大社荖葉宅公愿祭典」，105年登錄市定民俗類無形文化資產，今年適逢祭典舉辦，市府今天頒發登錄證書肯定貢獻。

台南市副市長葉澤山今天前往公愿祭祖現場頒發文化資產登錄證書，肯定族親們對民俗傳承保存貢獻，他表示，荖葉宅鄭姓雖非大聚落，但祭典期間家家戶戶擺香案，保存敬天法地儀式，外地宗親積極回鄉參與，傳承用心，值得肯定及保存。

葉澤山表示，「大社荖葉宅公愿祭典」為10年一次的大型祭祖盛事，103年提報申請登錄為文化資產後，經台南市文資處訪查，於104年12月獲文資審議通過，105年2月正式登錄公告為台南市民俗類無形文化資產，為新市區首例。

台南市文資處提供資料指出，「大社荖葉宅公愿祭典」民俗起源與鄭氏先祖抗日有關，日治初期各地抗日不斷，傳說荖葉宅一地鄭氏先祖鄭清、鄭昭英夫婦武藝高強、仗義勇為，鄭昭英尤為著名，被稱為「鳳陽婆」。

台南市文資處指出，「鳳陽婆」夫婦因反抗日警統治遭通緝，鄭氏宗親因掩護躲藏逃亡，險遭日警滅族，後以吃飯用的飯碗跋桮（擲筊杯），祈天求神而保平安，故宗親約定年年謝公愿，「刣豬屠羊」以謝神恩，後人不敢遺忘先祖遺訓，雖因時代變遷改為3年一祭，乃至今日的10年一祭，但內涵精神不變。

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台南市文資處指出，民俗保存多項特色，包含傳統「敬天法地」儀式，敬上蒼（玉皇上帝、南北斗神君）、祭地神（地藏王菩薩），皆依循傳統禮數，全程由道士主持，讀疏、祭天地，另外，亦保有完整迎祖、祭祖及送祖儀式，以及與民俗起源有關、深具在地特色的「跋飯碗」。

台南市文資處指出，荖葉宅戶數雖不多，祭典期間家家戶戶擺設香案祭祖，外地鄭氏族親亦扶老攜幼回鄉，期間全庄吃素，更保留完整丁錢與添油香制度，顯見庄民自主自發參與民俗的虔誠，以及宗族間凝聚力，在現今工商社會中實屬不易，獲登錄為台南市無形文化資產，可謂實至名歸。（編輯：李淑華）1131124

葉澤山
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