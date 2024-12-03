文總WE ARE舞台卡司公布 邀林美秀尬變裝皇后

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（中央社記者王寶兒台北3日電）呼應影集「影后」熱潮，文總籌辦「2025 WE ARE我們的除夕夜」春節節目，邀曾獲金鐘、金馬、台北電影節與亞太影展最佳女配角獎的「國民媽媽」林美秀，將與變裝皇后對決演出。

中華文化總會今天公布2025年春節特別節目WE ARE卡司名單，包含ABAO阿爆（阿仍仍）、林美秀、芒果醬Mango Jump、那屋瓦少女隊Nanguaq Girls、貨櫃兄弟、阿拉斯Arase、Ponay卜耐、灣島皇后X美蘇拉家族，將在舞台上帶來金曲串燒，回顧2024年感動時刻，並感謝運動員為台灣寫下歷史新頁。

金曲歌后阿爆去年也曾登WE ARE舞台開唱，此次她將攜手Kivi、Dremedreman曾妮、Makav真愛3人所組成的「那屋瓦少女隊Nanguaq Girls」，以及由HengJones大亨、R.fu所組成的「貨櫃兄弟」帶來演出。

知名YouTuber Ponay卜耐、阿拉斯Arase也將上陣，來自魯凱族與阿美族的2人將呈現出不一樣的原民音樂，邀觀眾欣賞原民音樂的多元樣貌。

新生代搖滾樂團「芒果醬Mango Jump」則將以音樂向台灣運動員致敬。文總透過新聞稿表示，讓世界看見台灣的還有變裝皇后，近年變裝風潮席捲全台，因此特別邀請全台變裝皇后最大品牌「灣島皇后」與「美蘇拉家族」參演WE ARE，期待藉由演出讓台灣社會更理解變裝文化。

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出道37年、被譽為戲劇界「國民媽媽」的林美秀，是台灣獲金鐘、金馬、台北電影節與亞太影展最佳女配角滿貫獎座紀錄的第一人，文總表示，這次林美秀將與變裝皇后們帶來「影后」與「皇后」的對決。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於2025年1月28日晚上7時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：李亨山）1131203