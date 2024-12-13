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劉玄詠上任奧地利大使 出發前探望申學庸

2024/12/13 22:10（12/13 22:21 更新）
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新任駐奧地利大使劉玄詠（左）13日出發履新前，特別前往探視前文建會主委申學庸（右），感謝多年栽培，長笛演奏家樊曼儂（後）也到場祝賀。中央社記者趙靜瑜攝 113年12月13日
新任駐奧地利大使劉玄詠（左）13日出發履新前，特別前往探視前文建會主委申學庸（右），感謝多年栽培，長笛演奏家樊曼儂（後）也到場祝賀。中央社記者趙靜瑜攝 113年12月13日
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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）國立台灣交響樂團團長劉玄詠今天晚間出發到奧地利出任駐奧地利大使前，特別前往探視96歲的前行政院文化建設委員會（文化部前身）主任委員申學庸，感謝多年栽培與期許。

劉玄詠告訴中央社記者，這是他擔任國台交團長最後1天，特別感謝申學庸提攜與照顧，搭機前幾小時驅車到申學庸家探視，表達感謝，「老師永遠像大家長一樣照顧藝文界人士」，在他工作最低潮時，很感激申學庸拉他一把。

聲樂家申學庸致力藝術教育，1993年到1994年任文建會主委，任內發展地方性藝術季等，不遺餘力鼓勵各領域後輩藝術家。申學庸幾年前在家中跌倒，經持之以恆努力復健，現在已可行走、精神奕奕。

「音樂界出了大使」，申學庸表示，很高興音樂家被國家重用；也前往探視申學庸的長笛演奏家樊曼儂表示，會說德語的劉玄詠腦筋靈活，多年致力音樂與其他藝術跨界與交流，相信可為台灣在奧地利做很多事。

將履新的劉玄詠從一開始被任命時的忐忑到現在的自信，他說，在國台交工作30年，知道音樂是世界語言，文化更是軟實力。就他所知，奧地利各界對台灣經濟、教育到文化有高度興趣，很期待與台灣有更多交流，這將是他努力目標。

劉玄詠曾留學奧地利，取得維也納音樂學院長號演奏家文憑，回台任職於國台交。劉玄詠也是總統賴清德就任後，繼駐日代表李逸洋與駐法代表郝培芝，第3名非外交體系出身駐外館處館長。（編輯：李明宗）1131213

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